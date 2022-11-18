約翰遜美國演講收逾257萬 梅鐸包逾10萬食宿

英國前首相約翰遜辭職後演講邀請不斷，吸金力驚人。根據英國議員利益登記記錄，約翰遜上月受邀到美國演講收到逾27.6萬英鎊（約257.5萬港元）。而約翰遜在到訪美國2日期間，他和及2名工作人員的食宿費用亦由《霍士新聞》集團創辦人梅鐸承包，外界估計價值逾1.15萬英鎊（約10.8萬港元）。

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約翰遜（Boris Johnson）於10月14日時，在科羅拉多州科羅拉多泉市（Colorado Springs）舉辦的保險經紀委員會（Council of Insurance Agents and Brokers）會議上發表講話，時長為30分鐘，其後再出席45分鐘的爐邊對話（fireside chat）。約翰遜因此收獲逾27.6萬英鎊報酬，登記冊指，約翰遜賺取上述報酬僅花費8.5小時，即其時薪高達3.25萬英鎊（約30.3萬港元）。

根據登記冊另一項紀錄，梅鐸（Rupert Murdoch）支付1.15萬英鎊，令約翰遜能在10月11至12日期間，到美國蒙大拿州（Montana）出席商務會議，目前尚未清楚約翰遜當時會面對象。梅鐸亦為約翰遜及另外兩名工作人，繼續提供在科羅拉多州時的食宿，及美國境內的航班機票。

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約翰遜亦在登記冊中表示，英國保守黨金主Anthony Bamford亦曾為他及家人，提供為期4周價值3,500英鎊（約3.26萬港元）的住宿，據悉對方亦支付了約翰遜7月時的婚宴費用。

據悉截至2022年，英國首相年薪為16.14萬英鎊（約150.5萬港元），其中約7.95萬英鎊（約74萬港元）來自英國首相一職，其餘則來自國會議員的職務。

而另一前首相文翠珊（Theresa May），則登記指收到總部位於美國的高級私人社區組織World 50的8,000英鎊（約7.46萬港元），作為出席美國線上演講的報酬。文翠珊亦在出席私人公司Apax Partners主辦的活動演講，獲得9.7萬英鎊（約90.4萬港元）。文翠珊亦在登記冊中指，演講費用已用於支付員工薪金，令她能繼續參與公眾生活支持其慈善工作。

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責任編輯：李俊儀