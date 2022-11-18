【公共衛生】香港廁所協會全港巡查400多個廁所 山頂凌宵閣公廁奪最佳公廁金獎 推廣女性尿斗解決女廁供不應求問題

明日（11月19日）是世界廁所日，香港廁所協會於今日公布「2022香港最佳公廁選舉」，得獎名單包括來自食環署、大型商場及港鐵旗下的公廁。協會亦公布了本港最急待改善的公廁名單，要求政府正視跟進。

【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

協會在全港18區400多個不同廁所進行實地調查，並公布了今年本港最佳公廁選舉結果，其中奪得頭3位的分別是山頂凌霄閣、赤柱市政大廈及中環林士街多層停車場公廁。協會亦根據其他準則頒發了多個獎項，包括商場最貼心廁所獎（YOHO MALL形點）、最佳運輸系統廁所獎（港鐵尖沙咀站）、最佳設計理念公廁（土瓜灣馬頭角道公廁）、最佳古蹟廁所（磅巷公廁及浴室）及最佳清潔員工獎（荃灣多層停車場公廁）。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

除了表現優秀的公廁，協會亦發表了3個急待改善的公廁，包括上水龍運街公廁、天水圍天河路遊樂場公廁，以及郊野公園流動公廁。

協會指，上水龍運街公廁環境惡劣，地面濕滑，馬桶旁有大量廁紙，加上通風系統極差，以致廁所臭氣熏天；至於天水圍天河路遊樂場公廁亦缺乏管理，男廁有兩個廁格，一個堵塞，一個在外布滿糞便，即使人有三急，亦過門不敢入。

郊野公園流動公廁的衛生情況多年亦未見改善，設計及配置都極度惡劣及不完善，一般沖水設備失靈，糞便、紙中無法沖走，加上長期無人打理，令廁所臭氣熏天，令人作嘔。協會表示，疫情下政府應當要馬上正視，並跟進郊野公園流動公廁之衛生問題。

女廁經常大排長龍，協會指現時男女廁衛生設備數量的比例為2:1，並建議調整至3:1。為緩解此問題，協會提倡於女廁內設置「女性尿斗」，其設計原是為了專為孕婦、不便屈膝的任何人士的郊外地區而設，由於佔用面積及空間比坐廁小，有助紓解女廁排長龍的情況。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

$150試閱《iMoney》電子版3個月

責任編輯：嚴浩文