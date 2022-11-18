【衛星通訊】歐盟憂中俄太空發展威脅　建自家衛星互聯網系統

▲ 歐洲議會和歐洲理事會已達成協議，將建立自家的衛星互聯網系統，推動其太空及通訊部門發展。（法新社）

近年俄羅斯和中國在太空領域積極發展，發射衛星的數量也日益增加，歐盟憂慮在太空競賽上處於劣勢，宣布已就建立一個價值60億歐元（約487億港元）的衛星互聯網系統達成協議，以減少對外國供應商的依賴，來確保國家安全。

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當地面發生災難、重大通訊故障，又或未能將網絡覆蓋至偏遠地區時，就可透過衛星互聯網系統支援地面網絡進行通訊。

將發射170顆低軌道衛星

歐盟表示，歐洲議會和歐洲理事會已達成協議，將建立自家的衛星互聯網系統，推動其太空及通訊部門發展。該系統幫助歐盟加快在歐洲推廣寬帶互聯網，同時也將覆蓋非洲，並與中國直接競爭，為非洲國家提供衛星通訊服務。

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歐盟預計，將於2025年至2027年間，建造和發射多達170顆低軌道衛星，以建立衛星互聯網系統。該系統將需花費487億港元，歐盟委員會計畫從庫房中動用24億歐元（約194億港元），而餘下的36億歐元（約292億港元）將由私營機構負責。

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責任編輯：陳卓賢