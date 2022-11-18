【網易業績】富瑞削網易目標價至164元　大摩料《暗黑破壞神：不朽》協議到期後或不延長

▲ 【大行報告】富瑞削網易目標價至164元 仍看好在歐美日本都將有遊戲推出

內地遊戲巨頭網易 （09999） （美：NTES）公布第三季業績後，富瑞下調公司目標價兩成至164港元，但維持買入評級的建議。富瑞指，網易在歐洲、日本、美國都擁有多款遊戲管道，儘管宏觀經濟存在不明朗因素，網易在遊戲開發的核心競爭力保持不變。

富瑞表示，網易中止與動視暴雪（美：ATVI）授權續簽許可證對直接財務影響有限，該行表示，受影響的涉動視暴雪遊戲的收入和淨利潤貢獻在2022年首九個月佔比均為低個位數。

雖然遭動視暴雪終止延長授權協議，但業績勝預期，加上周四獲發新遊戲版號，網易股價向好，早市曾升逾8.0%，收報107.3元，升3.7%。

富瑞：網易強勁研發奠定堅實基礎、回購計劃展示信心

該行認為，網易強勁的研發投入吸引國内外衆多人才投入遊戲製造行業，又料網易於22及23年的研究與開發按年將分別增7.4%，至151億人民幣及10.31%至167億人民幣。

另外，網易在公告中表示，公司董事會批准不超過50億美元的ADS和普通股的股票回購計劃。富瑞表示，網易的回購計劃表示公司對未來前景充滿信心，有助穩定股價。

截至9月底，網易已斥資25億美元回購了約2700萬份ADS。

大摩料《暗黑破壞神：不朽》協議到期後或不再延長

摩根士丹利發表報告指，網易與暴雪終止協議後，其2023年遊戲收入面臨按年下降5%，以及淨利潤下跌 2%至3%的風險。摩根士丹利直言，網易與暴雪就《暗黑破壞神：不朽》訂獨立協議，但數年到期後屆時或不會再延長。

大摩表示，今次決定暗示網易計劃減少依賴低利潤授權的遊戲，而更多地專注自主開發的遊戲。

花旗：暴雪與網易終止協議 或與其多位高管離職有關

花旗則認為，隨著時間的推移，今次協議終止所造成的低個位數的收益影響或會逐漸被新的自主開發或授權遊戲所抵消。

花旗估計，如果有任何辦法達成協議，網易寧願不中斷服務並傷害其遊戲玩家，除其他因素外，該協議的終止可能與過去一到兩年內眾多暴雪高管的離職有關。

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編輯：伍鍵文