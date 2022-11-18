  • 26°C
香港時間 : 20221118日 (週五) 16:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】富瑞削網易目標價至164元　仍看好在歐美日本都將有遊戲推出

股市 15:08 2022/11/18

分享：

分享：

【大行報告】富瑞削網易目標價至164元　仍看好在歐美日本都將有遊戲推出

內地遊戲巨頭網易 （09999） （美：NTES）公布第三季業績後，富瑞下調公司目標價兩成至164港元，但維持買入評級的建議。富瑞指，網易在歐洲、日本、美國都擁有多款遊戲管道，儘管宏觀經濟存在不明朗因素，網易在遊戲開發的核心競爭力保持不變。

富瑞表示，網易中止與暴雪授權續簽許可證對直接財務影響有限，該行表示，受影響的涉動視暴雪遊戲的收入和淨利潤貢獻在2022年首九個月佔比均為低個位數。

網易昨日旗下遊戲昨日獲內地監管當局批出遊議版號，今日股價向好，最新仍升3%至106.9元。

富瑞：網易強勁研發奠定堅實基礎、回購計劃展示信心

該行認為，網易強勁的研發投入吸引國内外衆多人才投入遊戲製造行業，又料網易於22及23年的研究與開發按年將分別增7.4%，至151億人民幣及10.31%至167億人民幣。

另外，網易在公告中表示，公司董事會批准不超過50億美元的ADS和普通股的股票回購計劃。富瑞表示，網易的回購計劃表示公司對未來前景充滿信心，有助穩定股價。

截至9月底，網易已斥資25億美元回購了約2700萬份ADS。

相關文章：

【網易9999】網易丁磊：談判難度超預期 動視暴雪要求不可接受

【網易業績】網易反彈逾6%　上季營收增10.1%　經調整淨利74.7億人幣、勝預期 （第二版）

編輯：伍鍵文

人民幣 電玩手遊 營收 目標價 大行報告 美股 網易（美：NTES） 網易－S（09999） 港元

上一篇文章

【港股市況】教育股炒上　騰訊轉跌1%、恒指午後倒跌百點（不斷更新）

下一篇文章

美元持續強勢拖累環球經濟增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美股期貨個別發展　道指期貨跌33點、納指期貨升近0.2%（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨個別發展　道指期貨跌33點、納指期貨升近0.2%（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴：不會按原計劃年底完成香港雙重主要上市　因須提交新員工持股計劃
【阿里巴巴9988】阿里巴巴：不會按原計劃年底完成香港雙重主要上市　因須提交新員工持股計劃
【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR高港5%　夜期低位反彈666點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR高港5%　夜期低位反彈666點（不斷更新）
【港股市況】教育股炒上　騰訊轉跌1%、恒指午後倒跌百點（不斷更新）
【港股市況】教育股炒上　騰訊轉跌1%、恒指午後倒跌百點（不斷更新）
【阿里巴巴業績】阿里高開6%　第二財季營收增3%　經調整淨利338.2億人幣勝預期、加碼150億美元回購
【阿里巴巴業績】阿里高開6%　第二財季營收增3%　經調整淨利338.2億人幣勝預期、加碼150億美元回購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款