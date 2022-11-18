▲ 【大行報告】富瑞削網易目標價至164元 仍看好在歐美日本都將有遊戲推出

內地遊戲巨頭網易 （09999） （美：NTES）公布第三季業績後，富瑞下調公司目標價兩成至164港元，但維持買入評級的建議。富瑞指，網易在歐洲、日本、美國都擁有多款遊戲管道，儘管宏觀經濟存在不明朗因素，網易在遊戲開發的核心競爭力保持不變。

富瑞表示，網易中止與暴雪授權續簽許可證對直接財務影響有限，該行表示，受影響的涉動視暴雪遊戲的收入和淨利潤貢獻在2022年首九個月佔比均為低個位數。

網易昨日旗下遊戲昨日獲內地監管當局批出遊議版號，今日股價向好，最新仍升3%至106.9元。

富瑞：網易強勁研發奠定堅實基礎、回購計劃展示信心

該行認為，網易強勁的研發投入吸引國内外衆多人才投入遊戲製造行業，又料網易於22及23年的研究與開發按年將分別增7.4%，至151億人民幣及10.31%至167億人民幣。

另外，網易在公告中表示，公司董事會批准不超過50億美元的ADS和普通股的股票回購計劃。富瑞表示，網易的回購計劃表示公司對未來前景充滿信心，有助穩定股價。

截至9月底，網易已斥資25億美元回購了約2700萬份ADS。

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編輯：伍鍵文