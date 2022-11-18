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【盜版電子書】美查封全球最大盜版電子書網站　拘捕兩名俄羅斯人

科技 14:00 2022/11/18

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截至10月1日，Z-Library稱擁有逾1千萬本書及逾8千萬篇學術論文，為「全球最大電子圖書館」。

近日在海外版抖音TikTok上，標籤著「#zlibrary」的影片爆紅，更累積逾1,900萬觀看次數。標籤著「#zlibrary」的相關影片介紹了一個聲稱為全球最大的盜版電子書網站「Z-Library」，亦因此引起執法機關注意。綜合外電報道，美國貿易代表署（USTR）日前接獲美國出版人工會投訴後，美國聯邦調查局（FBI）與阿根廷執法機關合作，在阿根廷科爾多瓦拘捕了一對俄羅斯夫妻Anton Napolsky及Valeriia Ermakova，二人涉嫌為Z-Library主腦，被控侵害版權、洗黑錢和詐騙等罪名。

藏逾1千萬本電子書、逾8千萬篇學術論文

截至10月1日，Z-Library稱擁有11,291,325本書，以及84,837,643篇學術論文，為「全球最大電子圖書館」。惟Z-Library為免費開放，只要註冊成使用者，就能下載。該網站亦因此吸引到穩定且龐大的用戶，每月瀏覽量達數百萬次。

Z-Library近年已遭多間出版商提告，包括英國出版商協會、哈佛商業出版社、法國國家出版聯盟等，此後Z-Library亦曾暫時關閉網站、轉移伺服器來逃避，以游擊戰術抵抗政府部門。

另一方面，Z-Library使用者則在社交平台TikTok、YouTube、Twitter等公然宣傳該盜版電子書網站，據悉，上傳#Zlibrary標籤影片的主要為大學生、高中生，以及來自世界各地的TikTok用戶。TikTok在10月21日亦公告收到投訴，需封鎖#Zlibrary搜尋。

FBI：二人營運盜版網站逾十年

是次拘捕行動在今月3日進行，美國政府同日也封鎖了Z-Library的公開網域，不過亦有指該電子書庫在暗網仍然可被取存，同時也會回覆電郵。據外媒TorrentFreak指出，控罪書中沒有提到該對俄國夫妻具體創立Z-Library的事跡，僅提及他們是在2018年1月開始有關活動，FBI助理總監則指二人營運該盜版網站超過十年。

責任編輯：張寶燕

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