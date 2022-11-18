▲ 【業績｜食品】維他奶重新派中期息1.3仙、料明年加價幅度為個位數

維他奶 （00345） 公布至9月底上半財年業績，半年盈利按年增3.3倍至1.42億元，符合早前盈喜指引，派發中期息1.3港仙。維他奶上半年收入增1%至36.42億元，但撇除人民幣貶值因素，按固定匯率基準計則升4%。

中期毛利率維持在48%，雖然部分銷售組合及原材料成本上漲，但於銷量增加以及用於客戶營業推廣的費用支出降低；中期EBITDA佔銷售利潤率由9%上升至 13%。集團預料，明年會調整定價以應對運營成本急升，加價幅度為個位數。

政府補貼增13倍 維他奶：撇除補助仍多賺1.9倍

維他奶指出，上半年業績主要受惠於中國內地的表現強勁、重新調整廣告和推廣的推出時間以及支出、加上香港政府補貼及經營費用減少。期內，維他奶因疫情相關的政府補貼達5900萬元，較去年同期400萬元大增逾13倍。

若撇除政府補貼，維他奶期內經調整溢利仍達1.87倍。

以地區和固定匯率計算，中國內地期內收入增4%，至19.16億元人民幣；香港業務收入按年增6%，至10.73億港元，澳洲和新西蘭受惠於燕麥奶需求而增長8%，新加坡業收入跌16%。若計及匯率因素，內地收入反跌1%、澳紐收入亦僅為持平。以港元計價，維他奶內地業務半年收入22.9億元，香港收入10.8億元，澳紐收入3.04億元，新加坡收入5329萬元。

將持續優化運營成本 料加價幅度為個位數

集團行政總裁陸博濤表示，由於外圍原材料及能源成本急劇上升，集團正尋找方法優化運營成本。他表示，集團將調整定價以維持盈利能力，而香港、中國大陸地區將在明年四月、十月調整定價，預料加幅為個位數。

另外，關於原材料大豆的價格飆升，集團首席財務總監吳茵虹預料，隨著外圍通脹逐漸消退，大豆價格可望維持平穩。

集團預期，以植物為本的產品繼續成為主流市場，對各地市場表現樂觀，會繼續推出廣告和推廣。

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編輯：麥德銘