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英生活水平料錄創新高跌幅 人工加幅追唔上通脹

環球經濟金融 12:20 2022/11/18

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英國財相侯俊偉日前公布最新財政預算時表明，當地經濟已經陷入衰退，來年預期持續收縮。預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility, OBR）最新經濟預測指出，未來兩年英國民眾收入將出現史上最大跌幅，生活水平料明顯下降。

英國預算案公布 能源補貼延長1年 增最低工資1成 資本增值稅免稅額減半（第二版） 【下一頁】

OBR預測，英國家庭收入未來兩年縮減7%，估計失業人數將上升超過50萬。OBR指通脹導致的經濟衰退預計維持超過1年，英國民眾的生活水平將錄得有紀錄以來最大下跌。由於通脹幅度超過人工加幅，民眾購買力下跌幅度正好抵消過去8年經濟增長，回到2013年水平。

OBR指出，自1950年起英國僅出現3次連續兩年民眾生活水平下降，對上一次正是全球金融海嘯之後。OBR預期，英國民眾收入需要長達6年回復，甚至到2028年時，收入水平亦只會比新冠肺炎疫情前高1%。

受惠於英國政府的能源費用補貼政策，OBR估計英國通脹會在今年最後一季到達頂峰，約11%水平。但通脹率創下41年新高，OBR指英國經濟因此被嚴重拖累。

英上月CPI按年升11.1%創41年新高 食物能源價格飆升 【下一頁】

OBR報告指英國經濟將深受加息影響，央行英倫銀行已加息至3厘抗衡高通脹。OBR預期，英國樓價受制於按揭成本加大，未來兩年將有約9%跌幅。OBR估計，各項因素下英國經濟會進入維持超過一年衰退。

OBR預測明年通脹為7.4%，遠高於3月預測的4%。侯俊偉預計，明年英國經濟將倒退1.4%，到2024年才重回1.3%增長。

OBR成員米爾斯教授（David Miles）表示，生活水平連續下降象徵「經濟增長慘淡時代」來臨，估計不久將來英國家庭將迎接「節亡縮食」的一年。

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責任編輯：吳漢培

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