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【美股焦點】美國籲投資者警惕「殺豬盤」　尤其是小型IPO拉高出貨陷阱

股市 12:16 2022/11/18

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【美股焦點】美國籲投資者警惕「殺豬盤」　尤其是小型IPO拉高出貨陷阱

美國納斯達克、紐約證交所及金融業監管局（FINRA）一同警示指，目前一些小型公司首次公開發行（IPO）實際上是社交媒體驅動的拉高出貨（pump-and-dump）投資陷阱，其中許多來自中國，呼籲投資者提防這些「殺豬盤」。

FINRA表示，這些涉事的IPO多數集資規模不到2500萬美元、估值低於1億美元的企業，以及發行低於2000萬股，其中許多IPO都涉及中資企業，而不法分子還試圖通過短訊或社交媒體引誘他人投資這些IPO。

故此，當局正在調查在美國經紀為外國人開設的用於投資IPO的賬戶，特別是該類賬戶後來下達了操縱訂單和交易以抬高售後市場價格。同時，納斯達克和紐約證交所皆表示將加強審查細價股IPO，以確保盡職審查。

上月下旬，有傳美國納斯達克已經剎停至少4家小型中國公司的上市準備工作，並同時調查這類上市後股價暴升暴跌等現象。

相關文章：

【港產美股】美國納斯達克剎停小型中國公司上市　並調查股價暴升暴跌原因

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