【展覽復辦】0+3打擊商務客來港意欲　買家數量只及疫前1成

▲ 有海外展商直言，今次來港參展的行程絕不划算。（湯致遠攝）

為期4天的亞洲採購展Mega Show今（18日）閉幕，雖然本港已放寬至「0+3」入境政策，但普遍展商亦認為海外買家不多，甚至估計只得疫情前的1成水平。

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來自孟加拉、主要售賣藤製品的BD Creation大歎，展會只得4天，但0+3政策意味着他們在港的大部分日子，亦無法到餐廳用膳，嚴重打擊海外買家來港的意慾。該企營運總監Mustafa Ahamed Pias指出，今年展會的買家數量，只及疫情前的1成水平，連帶查詢數量亦大跌。他稱：「疫情前展期內，可以錄得70至80宗查詢，但這幾天合共只有6宗查詢。」

至少須放寬至0+1

Mustafa Ahamed Pias認為，本港的防疫政策過於複雜，令不少海外買家卻步，甚至有些客戶誤以為香港仍是沿用3+4模式。據他所知，有些客戶直言至少放寬至0+1才會考慮來港，有些外國企業又只是派駐港代表前來。他大歎留港期間需多次進行核酸檢測，不明意義何在。

▲ Mustafa Ahamed Pias認為，本港的防疫政策過於複雜，令不少海外買家卻步。（湯致遠攝）

因應本港的防疫政策，Mustafa Ahamed Pias與員工延長留港日數至8天，單是人均機票和住宿開支，已花費超過2,400美元（約1.9萬港元），他直言今次的行程絕不划算。

駐港買手感失望

場內一名不願具名的加拿大人接受訪問時透露，他正是駐港的買家代表，為歐洲企業前來物色貨品。他對於今次展會規模縮水大感失望，坦言稱不上Mega（大型），人流亦十分淡靜。而且展商集中在低端貨品，難以物色一些有趣新品。

另一展商、以兒童帳篷及玩具為主打的生產商Checkey，其市場推廣主任Alice亦稱，今年展會比較靜，以往每個攤位也忙不過來的情況不同。雖然這幾天展期有收到來自日本、意大利等地的買家查詢，但坦言人流較疫情前大減75%。

▲ 有展商認為，入場買家有採購意欲。（湯致遠攝）

受限於防疫政策

這幾天Checkey共接到逾20個查詢，Alice認為不少進場買家有採購意慾，亦認真了解產品詳情，例如結構、用料等。她亦認為，留意到有些海外企業因本港的防疫政策而不方便親赴展覽，改派駐港代表前來，「外面的人想入來，奈何受防疫政策掣肘」。

▲ 有些外國企業又只是派駐港代表前來。（湯致遠攝）

另外，Mega Show內有不少聖誕商品生產商，為明年的聖誕節檔期做準備。有展商指今年的出口表現不算理想，生產亦受疫情影響。來自遼寧的天然花環生產商鞍山鵾鵬工藝品，一向以8至10月為出貨高峰期，主要出口至歐美。負責人Melinda透露，由於遼寧疫情仍較嚴峻，其100至200人規模的工廠，曾經有幾十人因封區等防疫措施未能上班，對生產綫構成嚴重影響。

Melinda補充，這幾天展會內，平均每天亦有5至6個買家前來查詢，部分是為明年聖誕節作準備。雖然人流較疫情前減少3至4成，但認為疫情下Mega Show的情況「還可以」。

參展前已有心理準備：「有好過無」

▲ 鑫凱（聖誕禮品）指，展會內大多查詢以體積較小的擺設為主。

另一展商鑫凱（聖誕禮品）業務經理張小明則認為，今次展會的人流減少約50%。雖早已有心理準備，以「有好過無」的心態參展，但整體情況仍較預想淡靜。

他表示，今年5至9月是出貨高峰，惟定單較去年減少2成，相信是受經濟不景氣、客戶無法親臨看樣辦所致。在展會期間，張小明亦接獲有關明年聖誕節檔期的查詢，但大多以體積較小的擺設為主。

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記者：葉泳珊

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