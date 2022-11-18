【日本經濟】日本物價升不停　近2成企業擬發放通脹津貼

▲ 在物價持續走高的背景下，日本有更多企業負責人正考慮向員工發放「通脹津貼」。（法新社圖片）

在物價持續走高的背景下，日本有更多企業負責人正考慮向員工發放「通脹津貼」。有調查顯示，正在討論發放津貼的企業達到19.8%，雖然此舉將影響企業收益，惟負責人希望以此提高員工士氣和留住員工。

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一次性補貼佔約6成



帝國徵信（Teikoku Databank）於11月11至15日進行調查，訪問了約間1250公司。當中，「已發放」通脹津貼的企業為6.6%，「正打算和考慮」為19.8%。關於發放方法，「一次性補貼」為66.6%，「月津貼」為36.2%。包括正打算發放津貼的企業，平均支付額為5萬3700日圓（約3007.4港元）。

音樂資訊公司日本公信榜（Oricon）自10月起，向正式與合約員工共約200人，每月發放1萬日圓（約560港元）的通脹津貼；連鎖電器店野島電器（Nojima）也自7月起，向部長級以下之的約3000員工，每月發放1萬日圓津貼。副社長野島亮司表示，「有員工才有公司，我們將努力持續發放津貼」。

提高工資才是重點

事實上，在2023年的春季勞資談判中，日本工會總聯合會提出加薪5%的要求。在物價走高、企業收益受到擠壓的背景下，不僅是通脹津貼，能在多大程度上提高工資，對企業來説將成為重大課題。

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責任編輯：李智美