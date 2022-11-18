【FTX破產】Justin Bieber慘成苦主 天價NFT貶值95%

曾為全球第二大虛擬貨幣交易所FTX申請破產，美國投資者料損失110億美元（約858億港元）。著名歌手Justin Bieber也因FTX破產蒙受損失，今年初以天價購入的一款NFT（非同質化代幣）已大幅貶值95%。

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Justin Bieber今年1月以50枚以太幣（Ethereum）購入Bored Ape Yacht Club NFT，折合相當於130萬美元（約1,014萬港元）。

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Bored Ape系統包含過萬個NFT，内容描繪穿著不同服飾的卡通猴子形象。這個系列被視為最成功的NFT藝術收藏品，價值總共超過10億美元（約78億港元）。

不過FTX破產及創辦人Sam Bankman-Fried的醜聞影響，加密貨幣整體價格下跌，也影響Bored Ape Yacht Club NFT的價值。

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截至周四，Bored Ape系列單個NFT的市場價值已跌至58枚以太幣，即相當於7萬美元（約54.6萬港元）。根據NFT Price Floor的數據，這款NFT的價值已暴跌95% 。

Justin Bieber從來沒有談及自己購買NFT的原因，但外界推斷名人購買NFT是作為身份象徵，包括名嘴Jimmy Fallon、名媛Paris Hilton、饒舌歌手Snoop Dogg、華語樂壇天王周杰倫等人都持有Bored Ape NFT。

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責任編輯：鄭錦玲