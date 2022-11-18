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【券商點睇】國內疫情防控優化政策落地 消費股潛在「雙擊」機會

股樓投資 13:05 2022/11/18

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進入11月，全球投資市場的風險偏好上升，資金終於放膽入市博彈。天風證券發表報告，看好在港上市的消費股，相信隨着國內防疫措施放寬，相關股份可迎來「戴維斯雙擊」，即估值擴張的同時，業績又因基本面改善，重新錄得增長。

【同場加映】溫股知新：關注經濟與業績 三大策略你要識

該報告指，從宏觀環境來看，國內疫情防控優化政策落地，加上金融「16條」在中國社融和出口均下跌、消費與出口承壓時出台，為中國經濟增長帶來信心，有望助力港股估值及基本面的修復。而外圍方面，美國CPI增幅連續 4 個月回落，美國聯儲局加息節奏有望放緩，釋放流動性寬鬆信號，美債利率築頂催化下，港股情緒或將更為樂觀。

【延伸閱讀】中美角力：傳為避美制裁 阿里巴巴等中資芯片商調整芯片設計 降低處理器生產速度，請按【見下頁

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該行認為，估值先行修復，若基本面復甦拐點配合，則有望迎「戴維斯雙擊」行情，並看好兩大機會。第一，領先復甦機會，即估值修復和基本面拐點更快兌現），相關板塊包括網上旅遊平台（OTA）、航空機場、酒店，因個股估值歷史相對低位，存量業務受損高但恢復速度快。第二，困境反轉的機會，即估值修復和基本面看行業拐點可能，甚至個股困境反轉），包含餐飲、娛樂。

【同場加映】青姐話：好友欠誠意 正是冬眠時

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撰文：林衛

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