肝癌發現多屬晚期 部署二線標靶藥物助延存活 

▲ 臨床腫瘤科專科林河清醫生。

本港自1988年實施初生嬰兒普及乙型肝炎疫苗注射計劃,以保護身體免受病毒感染¹。不過與乙型肝炎息息相關的肝癌,雖然新症個案近年有逐漸減少,但致命率仍然高企,位居本港致命 癌症中排第三位²。有臨床腫瘤科專科醫生指出,肝臟是人體唯一能夠自行修復損傷的器官,故初期肝癌的病徵不明顯³;更有研究顯示,逾七成患者在首次求醫時,已被診斷為晩期肝癌⁴。幸而,現時已有一線標靶藥物可有效治療晚期肝癌⁵ ⁶,不過一旦產生耐藥性,便需要有二線治療幫忙。有研究顯示,使用標靶藥物作為二線治療,患者的整體存活期中位數可延長2.2個月,無惡化存活期中位數可延長3.3個月⁷。

根據醫管局香港癌症資料統計中心數據顯示,肝癌為本港十大常見癌症,排名第五,在2020年新症個案合共有1,735宗,其中男性佔1,261宗(年齡中位數66歲);女性佔474宗(年齡中位數 72.5歲),男女患者比例約為2.7比1⁸。

至於在死亡率方面,肝癌為本港致命癌症中排第三位,在2020年共有1,530人死於肝癌,佔癌症死亡總數的10.3%,若按每十萬標準人口計算的年齡標準化死亡率,分別為男性的15.5及女性的4.3⁹。

臨床腫瘤科專科醫生林河清醫生指,肝臟是人體最大的內臟,負責吸收進入體內的有用物質,同時排走對身體有害的毒素,主要肩負:製造膽汁及脂肪代謝、糖代謝、排毒,製造蛋白質及血凝因子功能¹⁰。

不過如何引致肝癌?林醫生解釋,當肝臟長期受損,損耗超過自身的修復能力,需要由纖維組織自我修補,而引致多處結疤,形成肝硬化,便會可能演變成肝癌。當中最常見除了乙型、丙型肝炎外,亦與慢性酒精中毒及脂肪肝所引起¹¹。據本地流行病學研究顯示,全港約有7.2%的人口患有乙型肝炎,即有約54萬宗感染個案,丙型肝炎患者則佔全港0.3%的人口,約有2.2萬宗個案¹²。

此外,受到食物霉菌、各種代謝症例如脂肪肝、高血脂、高血壓、高血糖、高密度脂蛋白膽固醇偏低等,以及環境污染同為常見肝癌的成因¹³。

肝癌大致可分為原發性肝癌與轉移性肝癌,林醫生指出,前者是由肝臟細胞引發的惡性腫瘤,常見的原發性肝癌有「肝細胞癌」及「膽管細胞癌」。當中肝細胞癌(簡稱,HCC)約佔原發肝癌八成,癌細胞多局限於肝臟。至於膽管細胞癌約佔原發肝癌的一成。另外,轉移性肝癌則由其他器官的癌細胞擴散到肝臟而引致的肝癌¹⁴。

不過,早期肝癌的症狀不明顯,導致大部份患者在晚期才發現確診。林醫生引述巴西一項統計,涉及由2011年7月至2016年6月期間,共有28,822名患者被診斷患有肝細胞癌,當中大部份患者為男性(55.9%)。結果顯示,有76%患者在確診時被診斷為晚期肝細胞癌,只有11%患者屬於早期肝細胞癌¹⁵。

「肝臟是人體唯一能自行修復損傷的器官,即使大部分細胞受損,其餘部分仍能負擔身體需要並維持正常運作。正因如此,初期肝癌一般沒有症狀,難以察覺,容易讓患者錯失最佳治療時機。¹⁶」林醫生指出。

他續指,一般患者在發展至中後期才可能會出現腹部脹大、腹部積水、眼白泛黃、小便呈茶色、大便呈淺灰色、易受傷出血、食慾不振,無故消瘦、噁心嘔吐、發燒,疲倦昏睡等症狀¹⁷。

要治療肝癌,需要取決於不同因素,包括肝臟受腫瘤影響的程度、腫瘤數量、腫瘤大小、入侵血管、是否已經擴散、患者的意向、整體健康狀況及對肝臟其餘部分的損害等。林醫生指,一旦患者在早期發現,且肝臟功能良好,治療一般會以根治為目標。倘若在晚期才發現,而且肝臟功能不佳,其治療的目標便可能集中在減緩腫瘤生長和緩解症狀,從而改善患者的生活質素¹⁸。

常見治療肝癌的方案多元化,醫生會按患者的情況,決定進行手術切除、消融術、肝動脈化療栓塞法(TACE)、放射治療、標靶治療、免疫治療或化學治療¹⁹。

其中標靶藥物是治療晚期肝癌常用的方法,對於中晚期且不適用肝動脈化療栓塞法的肝癌患者,標靶藥為第一線藥物治療,它們都是具有抗細胞增殖和抗血管增生的多激酶抑制劑,包括索拉非尼²⁰,及樂伐替尼²¹。

不過,一旦一線標靶口服藥物產生耐藥性,患者又有甚麼治療選擇?林醫生指出,一項研究涉 及707名曾經接受索拉非尼治療的肝癌患者,並將他們分成兩組:使用標靶藥組及安慰劑組。 研究結果顯示,在二線治療使用標靶藥的整體存活期中位數為10.2個月,安慰劑組為8.0個月;至於無惡化存活期中位數,使用標靶藥組為5.2個月,安慰劑組則1.9個月²²。由此可見,即使 一單標靶口服藥物失效,現時仍然有二線標靶藥物部署,延長患者存活。

林醫生提醒,治療肝癌的成效及副作用都因人而異,患者如有任何疑問,應該向醫護人員查詢正確資訊。

預防肝癌

⚫ 切勿吸煙,節制飲酒

⚫ 作息定時,多吃蔬菜水果

⚫ 避免感染乙型肝炎:

⚫ 若家中成員患有乙型肝炎,其他成員應及早接受血液檢查,以確定是否已感染肝炎病毒或身體接觸病毒後是否已產生抗體,若未受感染者應接受乙型肝炎免疫注射,疫苗須在6個月內進行3次注射

⚫ 使用安全套,勿共用針筒

⚫ 本港的人口中大約有8-10%和0.5%分別為乙型和丙型肝炎帶病毒者。乙型和丙型肝炎都可以透過人的體液傳染,因此不安全的性行為或共用針筒都可以傳播乙型和丙型肝炎

⚫ 妥善貯存食物,慎防進食發霉或變壞的食物

⚫ 某些食物如貯存在濕熱環境中的花生、穀類和粟米等會容易發霉而產生黃曲霉毒素,而黃曲霉毒素可增加患上肝癌的機會。這些食物應貯存在涼快及乾爽的地方以防發霉

⚫ 乙型肝炎帶病毒者,請謹記定期跟進,有助及早察覺是否患病 個案分享

⚫ 一位男士本身身體情況良好

⚫ 但有日突然感到右上腹疼痛及不適

⚫ 經過身體檢查發現肝臟腫脹

⚫ 其後進行造影檢查及血液檢查,發現患者為乙型肝炎攜帶者且有多個肝臟腫瘤

⚫ 經電腦掃描診斷為晚期肝癌

⚫ 主診醫生認為患者病情不適合局部區域治療

⚫ 在一線治療中處方他使用標靶藥物治療,控制約六個月後,藥物開始失效

⚫ 現時正接受二線標靶藥物治療

1 https://www.chp.gov.hk/tc/resources/e_health_topics/2185.html

2 https://www3.ha.org.hk/cancereg/tc/topten.html

3 https://www.cancer-fund.org/liver-cancer/?gclid=CjwKCAjw7p6aBhBiEiwA83fGug6Bk5g8PFiy96caO2RKGUUgiShM7Zs-ccc-HbiTzNVD9UcLqSlzpBoCUywQAvD_BwE

4 https://link.springer.com/article/10.1007/s12029-020-00508-7

5 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa0708857

6 Kudo M, Finn RS, Qin S, et al. Lenvatinib versus sorafenib in first-line treatment of patients with unresectable hepatocellular carcinoma: a randomised phase 3 non-inferiority trial. Lancet. 2018;39 1(10126):1163-1173

7 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1717002

8 https://www3.ha.org.hk/cancereg/pdf/factsheet/2020/liver_2020.pdf

9 https://www3.ha.org.hk/cancereg/pdf/factsheet/2020/liver_2020.pdf

10 https://www.cancer-fund.org/liver-cancer/?gclid=CjwKCAjw7p6aBhBiEiwA83fGug6Bk5g8PFiy96caO2RKGUUgiShM7Zs-ccc-HbiTzNVD9UcLqSlzpBoCUywQAvD_BwE

11 https://www.cancer-fund.org/wp-content/uploads/2017/04/%E8%82%9D%E7%99%8C.pdf

12 https://www.hepatitis.gov.hk/doc/action_plan/Action%20Plan_Full%20Version_PDF_tc.pdf

13 https://www.cancer-fund.org/wp-content/uploads/2017/04/%E8%82%9D%E7%99%8C.pdf

14 https://www.cancer-fund.org/liver-cancer/?gclid=CjwKCAjw7p6aBhBiEiwA83fGug6Bk5g8PFiy96caO2RKGUUgiShM7Zs-ccc-HbiTzNVD9UcLqSlzpBoCUywQAvD_BwE

15 https://link.springer.com/article/10.1007/s12029-020-00508-7

16 https://www.cancer-fund.org/liver-cancer/?gclid=CjwKCAjw7p6aBhBiEiwA83fGug6Bk5g8PFiy96caO2RKGUUgiShM7Zs-ccc-HbiTzNVD9UcLqSlzpBoCUywQAvD_BwE

17 https://www.cancer-fund.org/wp-content/uploads/2017/04/%E8%82%9D%E7%99%8C.pdf

18 https://www.hkioc.com.hk/zh-hant/cancer-types/liver-cancer/

19 https://www.hkioc.com.hk/zh-hant/cancer-types/liver-cancer/

20 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa0708857

21 Kudo M, Finn RS, Qin S, et al. Lenvatinib versus sorafenib in first-line treatment of patients with unresectable hepatocellular carcinoma: a randomised phase 3 non-inferiority trial. Lancet. 2018;3 91(10126):1163-1173.

22 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1717002

(特約)