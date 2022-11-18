肝癌現症狀多屬中後期 標靶藥物延患者存活

▲ 臨床腫瘤科專科林河清醫生。

腹部脹大、小便呈茶色，無故消瘦等，這些病徵是常見的肝癌症狀。不過，一旦患者已經出現這些症狀，病情很可能已發展至中後期肝癌。有研究顯示，逾七成患者在首次求醫時，已被診斷為晩期肝癌。有臨床腫瘤科專科醫生指出，肝臟是人體唯一能夠自行修復損傷的器官，故初期肝癌的病徵不明顯。

一位男士本身身體情況良好，惟某天突然感到右上腹疼痛及不適。經過身體檢查發現肝臟腫脹，其後進行造影及血液檢查，發現患者為乙型肝炎攜帶者且有多個肝臟腫瘤。經電腦掃描診斷為晚期肝癌，主診醫生認為患者病情不適合局部區域治療。在一線治療中處方他使用標靶藥物治療。不過，控制約六個月後，藥物開始失效，現時正接受二線標靶藥物治療。

根據醫管局數據顯示，肝癌為本港十大常見癌症，男女患者比例約為2.7比1，而且為致命癌症中排第三位。臨床腫瘤科專科醫生林河清指，肝臟有一個特性，即使大部分細胞受損，其餘部分仍能負擔身體需要並維持正常運作。因此，初期肝癌一般沒有症狀。

要治療肝癌，需要取決於不同因素，包括肝臟受腫瘤影響的程度、腫瘤數量、腫瘤大小、入侵血管、是否已經擴散、患者的意向、整體健康狀況及對肝臟其餘部分的損害等。林醫生指，標靶藥物是治療晚期肝癌常用的方法，對於中晚期且不適用肝動脈化療栓塞法的肝癌患者，標靶藥為第一線藥物治療。不過，一旦一線標靶口服藥物產生耐藥性，便需要有二線治療幫忙。

(特約)