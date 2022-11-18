【網易9999】網易丁磊：談判難度超預期 動視暴雪要求不可接受

網易（09999）首席執行官丁磊在季績電話會議，回應投資者關於動視暴雪宣布中止代理合作時稱，網易非常希望繼續代理暴雪游戲，並為此付出了非常多的努力。但過去一段時間，整個談判過程難度其實遠超出預期。對於一些涉及到可持續運營、中國市場及玩家核心利益的關鍵性合作條款，動視暴雪的要求是不可接受的。

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他說：「今天早上我們看到動視暴雪宣布終止合作的新聞，感到非常遺憾，也不得不遵守這個決定。」丁磊坦言，對於中國玩家，公司會盡全力做好善後工作，為玩家服務到最後一刻，保障玩家的消費者權益和信息安全。日前，動視暴雪提前單方面發布聲明，將暫停在國內大部分暴雪遊戲服務，包括《魔獸世界》《爐石傳說》《守望先鋒》《星際爭霸》《魔獸爭霸III：重置版》《暗黑破壞神III》和《風暴英雄》。

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網易表示，希望暴雪的離開只是暫時的。在停服之後，將用自己的方式繼續堅守，不輕言放棄。相信相逢的人總能再相逢。此前，代理自暴雪的遊戲，對網易2021年和2022年首9個月的淨收入和淨利潤貢獻百分比均較低。公司預計，授權到期對公司的財務業績將不會產生重大影響。

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撰文：林衛