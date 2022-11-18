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【券商點睇】因版號發布放緩及消費低迷 金山軟件遊戲不及預期

股樓投資 11:59 2022/11/18

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根據光大證券報告，金山軟件（03888）公布第三季收入18.4億（人民幣，下同），按年增長22%，其中遊戲業務按年增長18%，按月卻下滑8%，去年第四季上綫的《劍俠世界3》等手遊持續貢獻收入增量，但部分被現有遊戲收益減少所抵銷。

【同場加映】溫股知新：關注經濟與業績 三大策略你要識

受遊戲版號發布放緩及消費低迷影響，遊戲上新節奏或將推遲至2023年，考慮到當前中國遊戲市場消費低迷，金山軟件戰略性推遲已獲版號手遊《魔域2》的上綫時間，同時儲備游戲《塵白禁區》和《彼界》獲得版號節奏仍存在不確定性。該行預計今年遊戲業務收入增速為16%左右，略低於此前公司指引20%水平。展望2023年，若第一季《魔域2》能夠順利上綫，同時《劍俠世界3》、《塵白禁區》等遊戲的出海進程持續推進，有望支撐遊戲業務的業績增量。

【延伸閱讀】大行點睇：市場續炒通關 高盛推薦11隻通關概念股，請按【見下頁

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光大證券考慮到今年遊戲版號發放的不確定性和聯營公司持續虧損影響，下調今年非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤預測26%至1.77億元，但預計辦公業務的增長前景明朗，同時多款儲備遊戲有望於明年陸續上綫貢獻流水，上調2023至2024年Non-GAAP淨利潤17%和2%，維持「增持」評級。

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撰文：林衛

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港股 Non－GAAP 增持 金山軟件（03888） 中國

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