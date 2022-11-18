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【阿里巴巴業績】阿里巴巴績後收升2.2%　最牛券商富瑞再升目標價「中國復甦故事核心」（附最新大行目標價）

新經濟追蹤 16:17 2022/11/18

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最牛券商富瑞再升阿里巴巴目標價「中國復甦故事核心」（附最新大行目標價）

阿里巴巴 （09988） 周四公布第二財季業績，財務表現大致符合預期，總收入符預期，而成本控制佳令盈利表現勝預期，但細分項目如核心客戶管理收入（CMR）下跌、雲計算表現則遜於預期。部分券商在業績調整阿里巴巴目標價，包括「最牛」券商富瑞將目標價由212元微升至218元，看好阿里巴巴繼續是中國復甦故事的核心，但高盛則下調目標價。

阿里巴巴業績後，今早股價曾升6.7%見83.5元，創逾一個月新高，其後升幅收窄，收報79.95元，升2.2%，成交90.22億元。

阿里巴巴業績重點：

圖看券商予阿里巴巴最新目標價

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富瑞：中國復甦故事的核心不改

富瑞指，阿里巴巴上季總收入基本符合市場和該行預期，雖然CMR跌幅超出預期，但調整後EBITDA、盈利都較市場預期為佳。該行認為，阿里巴巴有巨大而活躍的用戶基礎，同時能提供大量不同產品選項，能成為中國復甦故事的核心，目前股價已計及短期內地疫情的影響，認為阿里巴巴三大策略支柱－用戶增長、全數化和雲計算，依然穩固。

富瑞雖然下調阿里巴巴2023、24財年的收入盈測，但上調2024財年盈利，繼而上調目標價至218元，反映該行看好天貓市佔率可隨集團的消費者洞察和營銷能力而提高，而中小型城市繼續是阿里巴巴未來用戶擴張的重點。

大和：阿里巴巴基本面在明年4月至6月改善

大和資本同樣認為，阿里巴巴是中國重新開放的終極代表（ultimate reopening proxy），但基本面改善仍須在明年4月至6月（即阿里巴巴2024財年第一季）才開始體現。大和認為，上季阿里巴巴本地生活服務、菜鳥和國際電商表現令人印象深刻，尤其是菜鳥EBITA率轉為正數，續予目標價130元。

花旗：阿里巴巴上季CMR跌幅或惹關注

花旗則指出，雖然收入和盈利都能勝預期，但CMR按年跌7%，明顯不及市場預期，代表內地電商業務增長不及市場預期，形容整體表現憂喜參半。花旗預計，部分投資者或擔心CMR表現弱於預期，或對股價構成潛在下行壓力。

花旗提到，阿里雲及國際零售業務增速符合預期，菜鳥和本地消費服務表現則好於預期。該行現予阿里巴巴目標價139元。

星展：持續優化成本為盈利反彈提供更大空間

星展指出，阿里巴巴上季運營支出比率按年減少3個百分點23%，又稱阿里會在疲軟的宏觀環境下放慢投資步伐，預計阿里持續努力優化成本將為盈利反彈提供上行空間。星展目前給予買入評級，目標價為 144港元。

星展稱，阿里上季憑著手上10億用戶實現高質量增長，上季投資社區團購業務，以淘特和淘菜菜加深低線城市的滲透率。而阿里雲則受益更大的客戶群及商家強勁需求，國際電商成為新引擎，可依托現有供應鍊和物流網絡佈局東南亞市場。

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編輯：麥德銘

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港股 大行報告 業績公布 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

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