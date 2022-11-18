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【世界盃2022】Meta夥FIFA推廣社交平台保護措施　助球員及球迷遠離網絡滋擾

科技 12:00 2022/11/18

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「Hidden Words」功能允許在不完全關閉Direct Message（DM）的情況下，自動將包含冒犯性詞語、短句和表情符號的DM請求，發送至隱藏文件夾。（法新社）

去年歐洲國家盃期間，Instagram（IG）及Twitter都出現大量針對英格蘭黑人足球員的種族主義帖子，散播種族歧視訊息。為防範同類事件再發生，Meta與國際足球協會（FIFA）合作，向球員及球迷推廣一系列保護措施，助他們在IG上遠離網絡滋擾。

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Meta表示正與FIFA合作，指導球員和球迷如何使用IG上的「Hidden Words」防滋擾功能。該功能允許在不完全關閉Direct Message（DM）的情況下，自動將包含冒犯性詞語、短句和表情符號的DM請求，發送至隱藏文件夾，這樣就不會看到這類訊息，同時他們也可在帖子下隱藏帶有不良訊息的評論。

突接收大量評論    將提示開啟「Limits」功能

此外，用戶也可啟動IG上的「Limits」功能，自動隱藏一些未關注你或最近才關注你的人的評論和DM請求。Meta指出，當檢測到有用戶的帳號突然接收大量評論或DM請求時，該公司也會提示用戶開啟「Limits」功能。

【世界盃2022】世界盃App內置監控編碼　卡塔爾政府遙距存取用戶資料

Meta表示，以上功能基本上允許用戶自行調節，讓他們為逐個帖子作出評論管理及權限設定；他們也可以禁用公共直接訊息，甚至直接封鎖（Block）任何攻惡意用戶。

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責任編輯：陳卓賢

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