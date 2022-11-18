美售票網叫停Taylor Swift演唱會賣飛 議員籲介入調查炒賣

美國天后Taylor Swift明年將睽違5年再次在美國舉辦演唱會，門票原定當地時間周五（18日）在美國老牌售票網Ticketmaster公開發售。惟Ticketmaster 突然宣布取消Taylor Swift演唱會門票出售計劃，指因需求太大。隨著粉絲對Ticketmaster 投訴增加，美國參議員布盧門撒爾公開呼籲政府介入調查。

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Taylor Swift將在明年3至8月期間，在美國20個城市舉辦巡迴演唱會，是她5年來首次舉辦巡迴演唱會。Ticketmaster周四（17日）突然宣布，取消周五的門票公開發售計劃，指因需求太大及剩餘門票數目不足，一般銷售變得不可能。

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Ticketmaster透露，本周二（15日）已預售出逾200萬張門票，創單日售票記錄新高。Ticketmaster表示，已有350萬人註冊並通過驗證為粉絲，創歷史新高。Ticketmaster亦指，公司計劃邀請其中150萬人購買所有演出場次的門票，其餘200萬人則會進入候補名單。

很多粉絲雖然等候多時，亦未能購得門票，現時亦未清楚Ticketmaster將於何時再度發售門票。Ticketmaster母公司Live Nation娛樂公司亦發表聲明，承認有大量粉絲未能購買門票。據悉，Taylor Swift明年3月在拉斯維加斯場次的門票，黃牛炒價已升至逾2.35萬美元（約18.3萬港元）一張，而5月費城場次更升至4.5萬美元（約35.1萬港元）一張。

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隨著針對價格高昂及服務質素差的投訴愈來愈多，外界開始質疑Live Nation和Ticketmaster於2010年合併的決定。民主黨籍參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）周四在社交平台Twitter上表示，過去一直敦促司法部調查票務行業的競爭狀況，呼籲以反壟斷為由介入調查。

參議院反壟斷小組主席克洛布查爾（Amy Klobuchar）亦指，Ticketmaster在主要票務市場的影響力令其無需推動公司創新，及改善服務質素，導致本周戲劇性炒賣情景發生，但卻是消費者付出代價。克洛布查爾要求Live Nation行政總裁Michael Rapino透露，公司在改進技術應付需求方面花費金額數目等資料。

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責任編輯：李俊儀