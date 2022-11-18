  • 26°C
香港時間 : 20221118日 (週五) 12:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美售票網叫停Taylor Swift演唱會賣飛 議員籲介入調查炒賣

環球社會熱點 11:23 2022/11/18

分享：

分享：

美國天后Taylor Swift明年將睽違5年再次在美國舉辦演唱會，門票原定當地時間周五（18日）在美國老牌售票網Ticketmaster公開發售。惟Ticketmaster 突然宣布取消Taylor Swift演唱會門票出售計劃，指因需求太大。隨著粉絲對Ticketmaster 投訴增加，美國參議員布盧門撒爾公開呼籲政府介入調查。

數百萬人搶Taylor Swift演唱會飛 炒價近18萬貴50倍 【下一頁】

Taylor Swift將在明年3至8月期間，在美國20個城市舉辦巡迴演唱會，是她5年來首次舉辦巡迴演唱會。Ticketmaster周四（17日）突然宣布，取消周五的門票公開發售計劃，指因需求太大及剩餘門票數目不足，一般銷售變得不可能。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Ticketmaster透露，本周二（15日）已預售出逾200萬張門票，創單日售票記錄新高。Ticketmaster表示，已有350萬人註冊並通過驗證為粉絲，創歷史新高。Ticketmaster亦指，公司計劃邀請其中150萬人購買所有演出場次的門票，其餘200萬人則會進入候補名單。

很多粉絲雖然等候多時，亦未能購得門票，現時亦未清楚Ticketmaster將於何時再度發售門票。Ticketmaster母公司Live Nation娛樂公司亦發表聲明，承認有大量粉絲未能購買門票。據悉，Taylor Swift明年3月在拉斯維加斯場次的門票，黃牛炒價已升至逾2.35萬美元（約18.3萬港元）一張，而5月費城場次更升至4.5萬美元（約35.1萬港元）一張。

Taylor Swift獲紐約大學頒榮譽博士 寄語不要為嘗試感羞恥 【下一頁】

隨著針對價格高昂及服務質素差的投訴愈來愈多，外界開始質疑Live Nation和Ticketmaster於2010年合併的決定。民主黨籍參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）周四在社交平台Twitter上表示，過去一直敦促司法部調查票務行業的競爭狀況，呼籲以反壟斷為由介入調查。

參議院反壟斷小組主席克洛布查爾（Amy Klobuchar）亦指，Ticketmaster在主要票務市場的影響力令其無需推動公司創新，及改善服務質素，導致本周戲劇性炒賣情景發生，但卻是消費者付出代價。克洛布查爾要求Live Nation行政總裁Michael Rapino透露，公司在改進技術應付需求方面花費金額數目等資料。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

《劍橋詞典》公布2022年度代表詞 竟關猜字遊戲Wordle事
今日
《劍橋詞典》公布2022年度代表詞 竟關猜字遊戲Wordle事
【COP27】協議草案不提氣候賠償細節 翻炒上屆舊目標
2022/11/17
【COP27】協議草案不提氣候賠償細節 翻炒上屆舊目標
新郎瞓棺材由親友抬入場 網民：我係新娘就取消婚禮
2022/11/17
新郎瞓棺材由親友抬入場 網民：我係新娘就取消婚禮
【G20】辛偉誠容許高學歷印度人留英兩年 料3000人受惠
2022/11/17
【G20】辛偉誠容許高學歷印度人留英兩年 料3000人受惠
《阿森一族》再神預言特朗普2024選總統 競選標誌講中年份
2022/11/17
《阿森一族》再神預言特朗普2024選總統 競選標誌講中年份

你可能感興趣

《劍橋詞典》公布2022年度代表詞 竟關猜字遊戲Wordle事
今日 09:05
《劍橋詞典》公布2022年度代表詞 竟關猜字遊戲Wordle事
【COP27】協議草案不提氣候賠償細節 翻炒上屆舊目標
17:44 2022/11/17
【COP27】協議草案不提氣候賠償細節 翻炒上屆舊目標
新郎瞓棺材由親友抬入場 網民：我係新娘就取消婚禮
17:38 2022/11/17
新郎瞓棺材由親友抬入場 網民：我係新娘就取消婚禮
網絡熱話 門票 歌手 演唱會 美國 美國民主黨

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間12:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基指千萬人缺電 波蘭或允烏進入襲擊現場（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃2022】帳篷住宿超簡陋 球迷見真面目即崩潰
【世界盃2022】帳篷住宿超簡陋 球迷見真面目即崩潰
【日本疫情】東京都上調警戒級別 警告接近第8波疫情
【日本疫情】東京都上調警戒級別 警告接近第8波疫情
新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間12:00）
英國預算案公布 能源補貼延長1年 增最低工資1成 資本增值稅免稅額減半（第二版）
英國預算案公布 能源補貼延長1年 增最低工資1成 資本增值稅免稅額減半（第二版）
新郎瞓棺材由親友抬入場 網民：我係新娘就取消婚禮
新郎瞓棺材由親友抬入場 網民：我係新娘就取消婚禮
【美國中期選舉】共和黨重掌眾議院 麥卡錫料接替佩洛西任議長
【美國中期選舉】共和黨重掌眾議院 麥卡錫料接替佩洛西任議長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款