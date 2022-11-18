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【AR導航】Google Maps下周推AR地圖功能　提供目的地AR路徑導航

科技 11:15 2022/11/18

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AR路徑導航功能會提供明確的箭頭，並且標明距離，引導用戶到達就近的目的地。（Google）

AR（擴增實境）技術能連結屏幕上的虛擬世界，與真實世界場景產生互動。Google宣布，Google Maps將於下周推出AR地圖功能「Live View」，讓智能手機用戶能更方便地搜索附近的餐館、咖啡店和其它場所，並為目的地提供AR路徑導航。

【街景服務】Google關閉街景服務App　需轉用網頁版「街景工作室」

用戶可在Google Maps 搜索欄中點擊相機圖標來啟用「Live View」功能，啟用後就可看到包括附近商店、銀行、ATM自動提款機、酒吧等周邊訊息，例如酒吧現在是否處於營業狀態，餐館的人均消費是多少，以及網友對這些場所的評價等。

【Google】Google地圖增駕駛實景導航　方便駕駛者辨認位置

AR路徑導航功能還會提供一個明確的箭頭，並且標明距離，引導用戶到達就近的目的地。Google表示，該功能將於下周在倫敦、洛杉磯、紐約、巴黎、三藩市和東京地區的Android及iOS系統率先推出。

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責任編輯：陳卓賢

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