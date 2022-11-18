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馬航客機遭導彈擊落298死 荷蘭法院判俄烏3人謀殺罪成

環球社會熱點 10:59 2022/11/18

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馬航MH17客機2014年於烏克蘭東部遭導彈擊落，導致機上298人死亡。荷蘭法院周四（17日）裁定涉案兩名俄羅斯男子及一名烏克蘭男子謀殺罪成，並判處終身監禁。

【COP27】協議草案不提氣候賠償細節 翻炒上屆舊目標 【下一頁】

涉事客機2014年7月17日由荷蘭阿姆斯特丹起飛，目的地為馬來西亞吉隆坡。但由於當時親俄分離主義分子與烏克蘭軍之間的戰況激烈，客機在飛往烏東途中遭到導彈擊落，造成298人死亡。

荷蘭當局牽頭調查後，證實客機是由俄羅斯軍用BUK導彈系統擊落。

兩名前俄羅斯情報人員Igor Girkin、Sergey Dubinskiy與烏克蘭分離主義領袖Leonid Kharchenko，曾協助將導彈系統運送至烏克蘭而被定罪。第4名被告俄羅斯籍男子Oleg Pulatov則獲無罪釋放。

被定罪的3人仍然在逃。法官強調目擊證人的證詞和相片作為充分證據，可追蹤導彈系統進出俄烏兩地的過程，因此客機毫無疑問是遭俄羅斯導彈系統擊落。

佩洛西不再角逐民主黨眾院領袖 「下一代時間已到來」 【下一頁】

俄方否認與MH17客機空難有關，批評法庭在審訊過程承受來自荷蘭政壇、檢察官和媒體前所未有的壓力，被迫作出帶有政治動機的判決，對荷蘭法院無視公正司法原則深感遺憾。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy） 讚揚荷蘭法院的判決為重要決定，但強調有必要將這些罪犯緝拿歸案，對所有俄羅斯暴行作出懲處，否則有罪不罰或會引發新罪行。

荷蘭當局指，法庭的裁決並非追究MH17空難涉案者責任的最終決定。當局仍在研究處於指揮系統更高級別的疑犯。

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責任編輯：鄭錦玲

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