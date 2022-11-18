【澳門旅遊】金沙近升1%　澳門旅遊局：近日日均客量徘徊1.6萬　未有復辦旅遊團時間表

▲ 【澳門旅遊】澳門旅遊局：近日日均客量徘徊1.6萬 未有復辦旅遊團時間表

澳門格蘭披治大賽車正在舉行，澳門旅遊局副局長許耀明表示，近日澳門日均客量徘徊1.6萬，認為表現平穩。他指，始終受珠海、廣州疫情影響，通關措施亦收緊，但希望藉活動能帶動日均客量至少上升到2萬。

濠賭股變動不大，金沙 （01928） 升1%，銀娛 （00027） 跌0.4%，永利 （01128） 升0.4%，澳博 （00880） 跌0.5%。。

許耀明表示，今年大賽車因多了外國車手更添吸引力，加上美食節亦緊接開鑼，希望疊加效應下訪澳客量能增加。此外，他稱雖然廣東省受疫情影響居民出行，但11月恢復了赴澳電子簽註申請後，據澳航反映其11月恢復航班、承載率都有上升，未來當局會爭取針對外省客多做線上線下宣傳。

未有復辦旅遊團時間表

至於恢復團隊遊方面，他指出，據悉文旅部已走完程序，現時落在聯防聯控機制環節，應要收集內地其他防疫部門意見，整合後再公布，暫未掌握時間表，但相信中央對澳旅遊發展支持，會盡快完成程序。

澳門格蘭披治大賽車昨日首日練習賽進場觀眾為8,000人次，而今日為大賽車第二日，將進行七項賽事排位賽。

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編輯：姚卓然