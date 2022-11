佩洛西不再角逐民主黨眾院領袖 「下一代時間已到來」

美國中期選舉結果大致塵埃落定,共和黨將以微弱優勢重新控制眾議院。民主黨現任眾院議長佩洛西宣布,不會尋求連任民主黨眾領袖,表示是時候交棒下一代,繼續帶領民主黨黨團。紐約眾議員杰弗里斯估計是大熱接任人。

年屆82的佩洛西(Nancy Pelosi)周四(17日)發表聲明,稱自己從未想過有一天會成為眾議院議長,並宣布將不會尋求再次連任民主黨眾議院領袖,稱

「下一代帶領民主黨黨團的時間已經到來。」(The hour has come for a new generation to lead the Democratic caucus.)