佩洛西不再角逐民主黨眾院領袖 「下一代時間已到來」

美國中期選舉結果大致塵埃落定，共和黨將以微弱優勢重新控制眾議院。民主黨現任眾院議長佩洛西宣布，不會尋求連任民主黨眾領袖，表示是時候交棒下一代，繼續帶領民主黨黨團。紐約眾議員杰弗里斯估計是大熱接任人。

【美國中期選舉】眾議院結果未定 佩洛西或尋再成領袖 【下一頁】

年屆82的佩洛西（Nancy Pelosi）周四（17日）發表聲明，稱自己從未想過有一天會成為眾議院議長，並宣布將不會尋求再次連任民主黨眾議院領袖，稱

「下一代帶領民主黨黨團的時間已經到來。」（The hour has come for a new generation to lead the Democratic caucus.）

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但佩洛西亦表明，將繼續以加州眾議院身份為選民服務。佩洛西的眾院議長會維持至明年1月，直至下屆眾議院展開。紐約眾議員杰弗里斯（Hakeem Jeffries）被外界視為佩洛西的熱門接任人選。

共和黨已取得足夠議席成為眾議院多數黨，麥卡錫（Kevin McCarthy）勝出黨內眾院領袖選舉後，將成為下任議長。

佩洛西指丈夫受襲影響政壇生涯 未明言會否留任民主黨國會領袖 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）同日發表聲明，讚揚佩洛西是美國史上最有影響力的眾議院議長，指對方改善數以百萬計美國人的生活。

佩洛西自1987年起成為眾議員，於2002年晉升為民主黨眾議院黨鞭。隔年，佩洛西成為民主黨眾院領袖，展開長達20年﹑橫跨5任總統的領袖生涯。2007年民主黨重掌眾院，佩洛西成為美國史上首位眾議院女議長。2019年佩洛西二度成為眾院議長。

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責任編輯：吳漢培