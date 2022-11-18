【日本經濟】日本10月CPI升3.6%創40年高　黑田東彥：當前不適合加息、料明年CPI升幅將縮窄

▲ 黑田東彥：當前不適合加息、料明年CPI升幅將縮窄

日本通脹創近40年新高，10月份不包括生鮮食品的消費物價指數（CPI）按年上漲3.6%，超預期的3.5%，連續第7個月高於日本央行2%的通脹目標。日本央行行長黑田東彥（18日）在國會表示，日本經濟正在回升，預計明年的CPI升幅將縮窄，他補充，日本央行當前不適合加息，將通過持續寬鬆措施來堅定支持經濟。

他認爲，日本經濟面臨相當高的不確定性，自央行採取寬鬆措施，經濟出現顯著改善。他又將當前通脹上升歸咎於進口價格走高，並表示，尚未見到可持續的通脹，而日本央行致力於通過良性經濟循環來實現通脹目標。

黑田東彥重申，沒有證據顯示央行的寬鬆措施導致勞動生產力下降，而成本的上升驅動的通脹壓力將消退。

黑田東彥：當前不適合加息

另外，他指出，日圓近期快速、單邊下跌對經濟不利。至於加息方面，日本央行當前沒有考慮加息，他強調，並不是說不能夠加息，而是當前不適合加息。同時，他認爲，若缺乏強勁的名義薪資增長，將很難達到2%的物價目標。

他重申，在全球發達經濟體致力於貨幣政策正常化之際，日本央行將繼續走自己的路，疫情後的經濟復甦遠遠稱不上穩固。黑田東彥對國會表示，日本央行將致力實現物價穩定目標，包括提高工資，但重申可能需要很長的時間。

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編輯：伍鍵文