中銀香港「ERP 雲服務-雲會計」榮獲 「2022 香港資訊及通訊科技獎：商業方案（中小企業）金獎」 

▲ 中銀香港創新一站式雲端財務會計管理服務「ERP雲服務-雲會計」榮獲「2022香港資訊及通訊科技獎：商業方案（中小企業）金獎」。獎項評審委員會主席何順文教授（左一）頒獎予中銀香港，由中銀香港工商金融部副總經理王浩煇（左二）及資訊科技部副總經理吳少中（左三）代表領獎。

中國銀行（香港）（「中銀香港」）榮獲由香港電腦學會頒發的「2022 香港資訊及通訊科技獎：商業方案（中小企業）金獎」，以表揚本行透過創新一站式雲端財務會計管 理服務「ERP雲服務-雲會計」（「雲會計」），有效協助中小企提升財務管理效率。

中銀香港工商金融部副總經理王浩煇表示：「中銀香港全力支持發展金融科技及中小企的各項措施，致力協助中小企加快數碼轉型。針對中小企財務管理的痛點，本行特別推出『雲會計』服務，讓中小企利用雲端技術，無縫連接本行企業網上銀行iGTB NET， 隨時輕鬆掌握財務會計資料，提升管理效率。『雲會計』免費供企業客戶使用，推出至今約一年，深受客戶歡迎。中銀香港將持續推動金融科技創新，透過提供多元化的數碼金融服務，例如最新推出一站式數碼平台企業流動應用程式『中銀商聚』，全方位支援企業拓展業務。」

「香港資訊及通訊科技獎」由香港特區政府資訊科技總監辦公室策動，旨在表揚及推廣優秀的資訊及通訊科技發明和應用，並由八個相關的業界及專業團體負責籌辦。「香港資訊及通訊科技獎：商業方案獎」由香港電腦學會主辦，共分三個類別，當中「商業方案（中小企業）獎」表揚由本地開發，並在技術創新方面取得傑出成就的中小企資訊科技產品和應用/服務。

中國銀行（香港）有限公司

中國銀行（香港）有限公司（「中銀香港」）以「建設區域內一流現代銀行集團」為戰略目標，堅持可持續高質量發展理念，發揮作為香港主要商業銀行集團的優勢，持續深耕香港市場，緊抓大灣區發展機遇，並積極拓展東南亞業務，致力為客戶提供全面、專業及優質的服務。踏入智慧銀行新紀元，我們致力以創新科技提升客戶體驗，為其提供智能化産品和服務，打造以客戶為中心的數字銀行。

中銀香港是香港三家發鈔銀行之一，亦是香港唯一的人民幣業務清算行，在各主要業務市場位居前列。憑藉在人民幣業務方面的優勢，中銀香港的人民幣服務成為客戶的當然選擇。我們在香港透過最龐大的分行網絡及多元化的服務渠道，以及網上銀行和手機銀行等高效電子渠道，為個人、各類企業和機構等客戶提供全面的金融及投資理財服務。

我們積極完善區域化布局，深入推進東南亞業務發展，分支機構遍及泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印度尼西亞、柬埔寨、老撾、文萊及緬甸，為當地客戶提供專業優質的金融服務。透過與母行中國銀行的緊密聯動，我們為跨國公司、跨境客戶、內地「走出去」企業，以及各地央行和超主權機構客戶提供全方位及優質的跨境服務。

中銀香港作為根植香港逾百年的主要商業銀行及區域性銀行，肩負「融通世界、造福社會」的使命，積極履行企業社會責任，推動長期均衡可持續發展，為各利益相關者及社區增創價值。

中銀香港（控股）有限公司在香港聯合交易所主板上市，是香港最大上市公司之一，股份代號「2388」，美國預託證券場外交易代碼「BHKLY」。

(特約)