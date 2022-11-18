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【恒指季檢】第三季恒指季檢今收市後揭盅　中金料快手、京東健康、海豐國際等8股有力染藍

股市 08:55 2022/11/18

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【恒指季檢】第三季恒指季檢今收市後揭盅　中金料快手、京東健康、海豐國際等有力染藍

恒生指數公司將於今（18日）收市後公布恒指季檢結果，中金表示，中金估計京東健康 （06618） 、快手 （01024） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、華潤電力 （00836） 、康師傅 （00322） 、海爾智家 （06690） 、海豐國際 （01308） 、金蝶國際 （00268） 等都有可能成為被納入的潛在候選者。

該行的測算優先考慮市值順位，再結合各行業代表性等因素綜合得出。而今次的恒指季檢結果，將會在12月5日正式生效。

另外，該行又指，恒生綜指與港股通調整方面，料零跑汽車 （09863） 預計有望納入「港股通」，料嗶哩嗶哩明年3月或納入港股通。

由於追踪旗艦指數的被動資金規模大（綜合彭博和Wind的統計，追踪恒指、國企和恒生科技指數的ETF規模分別約為236.9億美元、46.4億美元和97.6億美元），因此潛在成分股變動以及相應資金流向值得重點關注。

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編輯：姚卓然

大行報告 嗶哩嗶哩—SW（09626） 零跑汽車（09863） 快手—W（01024） 海爾智家（06690） 港股通 港股 恒生指數 海豐國際（01308） 康師傅（00322）

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