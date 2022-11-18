【港股市況】阿里巴巴績後升逾2%、美團升近5%　內房向下、碧桂園跌6%　恒指倒跌53點（不斷更新）

阿里巴巴 （09988） 績後升逾2%，美團 （03690） 升近5%，騰訊 （00700） 跌逾1%，內房向下，碧桂園 （02007） 跌6%，教育股炒上。恒指高開270點，早段曾升逾300點，其後升勢收窄，午後曾轉跌百點，恒指全日跌53點，收報17992點，成交1395.5億元。科指升0.6%，報3742點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【港股市況】阿里巴巴 （09988） 績後升逾2%，美團 （03690） 升近5%，騰訊 （00700） 跌逾1%，內房向下，碧桂園 （02007） 跌6%，教育股炒上，恒指全日跌53點，收報17992點，成交1395.5億元。科指升0.6%，報3742點。

【16：00】恒指U盤前跌59點，報17985點。

【15：41】百心安 （02185） 跌幅擴大至逾4成，低見27.1元，成交2048萬元。

【15：33】東方海外 （00316） 挫逾半成，低見123.4元，中遠海控 （01919） 跌3%。

【15：27】百心安 （02185） 挫逾25%，低見36元。

【15：22】華置 （00127） 尾市升幅擴大至近三成，高見2.52元。

【15：09】銀娛 （00027） 尾市跌近3%，金沙 （01928） 跌逾1%。美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 跌逾2%，新濠 （00200） 跌逾1%。

【15：09】【大行報告】富瑞削網易目標價至164元 仍看好在歐美日本都將有遊戲推出

【15：02】EPRINT （01884） 逆市升逾28%，高見0.46元破頂。

【14：52】【亞太股票】瑞銀料明年亞洲股市開局艱難 兩關鍵因素定奪後市去向

【14：39】疫苗股逆市造好，復星醫藥 （02196） 升6%，康希諾生物 （06185） 升逾4%，三葉草生物 （02197） 升逾5%。

【14：30】恒地 （00012） 跌逾3%，新地 （00016） 、長實 （01113） 跌1%，新世界 （00017） 跌近6%，信置 （00083） 逆市升2%。

【14：20】恒指跌幅大至100點，報17945點，科指升幅收窄至3.5%，報3734點。

【14：15】平保 （02318） 午後跌4%，低見42.25元。

【14：09】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾1%，低見288.2元。

【14：07】大市轉跌約50點，跌穿18000點，報17987點，跌58點。

【14：03】港股曾轉跌2點，最新升約24點，報18070點，科指升1.3%，報3768點。騰訊 （00700） 跌0.6%，阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至2%，美團 （03690） 升逾4%。

【13：18】騰訊 （00700） 最新回升，升約0.5%。

【13：16】恒指午後升幅一度收窄至只有16點，低見18062點，最新升約168點，18213點。

【13：13】【大行報告】高盛上調香港股票評級 A股、中資股、港股哪一潛在回報最佳？

【13：10】商湯 （00020） 午後跌逾4%，低見2.03元。

【13：04】騰訊 （00700） 午後轉跌0.3%，低見290.8元，大市升幅收窄至約55點。

【13：01】恒指午後初段升逾100點，報18160點，升115點，科指升2.9%，報3827點。

【12：20】【業績｜食品】維他奶半年多賺3.3倍 重新派發中期息1.3港仙

【12：00】恒指半日升100點，報18146點，成交777.7億元。科指升2.7%，報3820點。阿里巴巴 （09988） 績後升近4%，網易 （09999） 升近6%。美團 （03690） 升逾6%，騰訊 （00700） 升0.2%。教育股炒上，新東方在綫 （01797） 升近一成，嘉宏教育 （01935） 升近40%，民生教育 （01569） 、中教控股 （00839） 、希望教育 （01765） 、思考樂教育 （01769） 、21世紀教育 （01598） 、光正教育 （06068） 分別升兩成，內房、內銀逆市向下。

【11：50】新東方在綫 （01797） 升一成，高見43.55元。

【11：46】騰訊 （00700） 一度升幅全消，低見292元，最新升0.3%，報292.8元。

【11：37】中芯 （00981） 、華虹半導體 （01347） 逆市跌逾1%。

【11：31】內地股市半日個別發展，上證跌0.1%，深證升0.4%，創業板指升1.1%。

【11：30】阿里系造好，除阿里巴巴 （09988） 升逾4%外，阿里影業 （01060） 升13%，阿里健康 （00241） 升一成。

【11：23】【阿里巴巴業績】阿里巴巴績後升4% 最牛券商富瑞再升目標價「中國復甦故事核心」（附最新大行目標價）

【11：18】微泰醫療 （02235） 升31%，高見7.93元。微泰醫療公布持有9.78%股份的股東作出由昨天起自願禁售承諾1年。

【11：07】平保 （02318） 跌幅擴大至3%，低見42.7元，國壽 （02628） 跌逾1%。

【10：57】恒指升幅進一步收窄至約75點，報18121點，科指升2.3%，報3806點。

【10：57】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 分別跌近0.6%。

【10：49】大市升勢回順，恒指最新升約160點，報18205點，科指升2.8%，報3824點。

【10：47】【澳門旅遊】金沙近升1% 澳門旅遊局：近日日均客量徘徊1.6萬 未有復辦旅遊團時間表

【10：40】華置 （00127） 升逾22%，高見2.47元，成交216.9萬元。

【10：23】四大內銀逆市向下，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 跌逾1%，農行 （01288） 跌0.4%。

【10：16】美團 （03690） 升幅擴大至逾8%，高見166.3元。

【10：14】九倉 （00004） 逆市跌逾4%，破底低見19.94元。

【10：07】大市升幅擴大至300點，報18352點，升307點，科指升4.1%，報3877點。美團 （03690） 升逾7%，阿里巴巴 （09988） 升逾6%，騰訊 （00700） 升逾3%。

【10：05】騰訊音樂 （01698） 升14%，高23.65元創上市新高。

【10：04】CLSA PREMIUM （06877） 升1倍，高見0.116元。

【09：59】美團 （03690） 升幅擴大至逾6%，阿里巴巴 （09988） 升半成，騰訊 （00700） 升逾2%未企穩300元關口。

【09：57】碧桂園 （02007） 跌幅擴大至近7%，低見2.58元。

【09：55】遊戲股再上，心動公司 （02400） 升近9%，IGG （00799） 、博雅互動 （00434） 升逾4%，雲遊 （00484） 升逾11%，遊萊互動 （02022） 升14%。

【09：45】北大資源 （00618） 發盈喜，預期中期純利約6480萬元人民幣，相對去年同期虧損9.75億元。北大資源股價升逾37%，高見0.17元。

【09：43】內房股中海外 （00688） 跌逾2%，潤地 （01109） 跌2%，碧桂園 （02007） 跌逾4%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 跌逾2%。

【09：40】港股早段升幅回順，大市升幅收窄至約135點，報18181點，科指升2.3%，報3807點。

【09：38】三桶油逆市向下，其中中海油 （00883） 跌逾1%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌約0.3%。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示聯儲局或要加息到5至7厘才夠，加上中國確診宗數增加，令市場憂慮經濟及原油需求，紐約期油收跌4.6%，報81.64美元，布蘭特期油跌3.3%，收報89.78美元。

【09：35】平保 （02318） 逆市跌逾1%，國壽 （02628） 、太保 （02601） 跌0.6%。

【09：33】阿里巴巴 （09988） 開市後升逾4%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%。

【09：27】網易 （09999） 旗下雲音樂 （09899） 績後升逾4%。雲音樂第三季淨收入按年增22.5%，至23.57億元人民幣。

【業績｜音樂股】雲音樂第三季度淨收入增23%

【09：23】京東 （09618） 績前升逾7%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、網易 （09999） 績後升6%，美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%觸300元，恒指高開270點，開報18316點，科指升3%，報3833點。

【網易業績】網易上季營收增10.1% 經調整淨利74.7億人幣、勝預期 （第二版）

【騰訊700】深圳市騰訊計算機今年首獲遊戲版號《合金彈頭：覺醒》

【09：14】期指高開395點，報18440點。

【08：57】【恒指季檢】第三季恒指季檢今收市後揭盅 中金料快手、京東健康、海豐國際等8股有力染藍

【08：44】齊合環保 （00976） 開市前公布短暫停牌，以待根據香港公司收購及合併守則刊發公告，其內容構成公司的內幕消息。

【08：42】繼騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 後，ATMXJ中的京東 （09618） 將於今日放榜。

【08：41】恒指將於今日收市後公布季檢結果。

【08：40】恒指黑期升約242點，報18306點，道指期貨跌46點，報33535點。

【08：01】【內房危機】新城發展：150億元人幣註冊額度之中期票據申請獲批

【07：52】【新股IPO】360數科3660今日起招股 一手入場費近4485元

【07：51】【中概股】中通快遞擬轉為在港雙重主要上市

【07：45】港股ADR收報18333點，升288點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報44.73元，較港收市價高0.38元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報306.14元，較港收市價高14.14元或4.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.42元，高4.17元或5.3%。

【阿里巴巴業績】402億成交掃高阿里美股 第二財季營收增3% 經調整淨利338.2億人幣勝預期、加碼150億美元回購

【阿里巴巴業績】CEO張勇：雙11購買人數下跌、人均消費增加 3因素拖累上季CMR收入下跌

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【07：30】聖路易斯聯儲行長布拉德（James Bullard）最鷹的言論一出，揚言利率需加至最少5厘，即嚇怕投資者，美債息再抽升，道指曾瀉超過340點，其後跌幅大幅收窄，道指收跌7點，報33546點；標指跌12點，報3946點；納指跌38點或0.3%，報11144點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國有色礦業、中糧家佳康、九龍倉集團

責任編輯︰梁浩碩