【港股市況】阿里巴巴、網易績後升逾6%　京東績前升7%　恒指高開270點、科指升3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

ATM帶領下，港股反彈高開逾200點。阿里巴巴 （09988） 、網易 （09999） 績後升6%，美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%，恒指高開270點，開報18316點，科指升3%，報3833點。

財經日誌︰

即市走勢︰

【09：55】遊戲股再上，心動公司 （02400） 升近9%，IGG （00799） 、博雅互動 （00434） 升逾4%，雲遊 （00484） 升逾11%，遊萊互動 （02022） 升14%。

【09：45】北大資源 （00618） 發盈喜，預期中期純利約6480萬元人民幣，相對去年同期虧損9.75億元。北大資源股價升逾37%，高見0.17元。

【09：43】內房股中海外 （00688） 跌逾2%，潤地 （01109） 跌2%，碧桂園 （02007） 跌逾4%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 跌逾2%。

【09：40】港股早段升幅回順，大市升幅收窄至約135點，報18181點，科指升2.3%，報3807點。

【09：38】三桶油逆市向下，其中中海油 （00883） 跌逾1%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌約0.3%。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示聯儲局或要加息到5至7厘才夠，加上中國確診宗數增加，令市場憂慮經濟及原油需求，紐約期油收跌4.6%，報81.64美元，布蘭特期油跌3.3%，收報89.78美元。

【09：35】平保 （02318） 逆市跌逾1%，國壽 （02628） 、太保 （02601） 跌0.6%。

【09：33】阿里巴巴 （09988） 開市後升逾4%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%。

【09：27】網易 （09999） 旗下雲音樂 （09899） 績後升逾4%。雲音樂第三季淨收入按年增22.5%，至23.57億元人民幣。

【業績｜音樂股】雲音樂第三季度淨收入增23%

【09：23】京東 （09618） 績前升逾7%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、網易 （09999） 績後升6%，美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%觸300元，恒指高開270點，開報18316點，科指升3%，報3833點。

【網易業績】網易上季營收增10.1% 經調整淨利74.7億人幣、勝預期 （第二版）

【騰訊700】深圳市騰訊計算機今年首獲遊戲版號《合金彈頭：覺醒》

【09：14】期指高開395點，報18440點。

【08：57】【恒指季檢】第三季恒指季檢今收市後揭盅 中金料快手、京東健康、海豐國際等8股有力染藍

【08：44】齊合環保 （00976） 開市前公布短暫停牌，以待根據香港公司收購及合併守則刊發公告，其內容構成公司的內幕消息。

【08：42】繼騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 後，ATMXJ中的京東 （09618） 將於今日放榜。

【08：41】恒指將於今日收市後公布季檢結果。

【08：40】恒指黑期升約242點，報18306點，道指期貨跌46點，報33535點。

【08：01】【內房危機】新城發展：150億元人幣註冊額度之中期票據申請獲批

【07：52】【新股IPO】360數科3660今日起招股 一手入場費近4485元

【07：51】【中概股】中通快遞擬轉為在港雙重主要上市

【07：45】港股ADR收報18333點，升288點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報44.73元，較港收市價高0.38元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報306.14元，較港收市價高14.14元或4.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.42元，高4.17元或5.3%。

【阿里巴巴業績】402億成交掃高阿里美股 第二財季營收增3% 經調整淨利338.2億人幣勝預期、加碼150億美元回購

【阿里巴巴業績】CEO張勇：雙11購買人數下跌、人均消費增加 3因素拖累上季CMR收入下跌

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【07：30】聖路易斯聯儲行長布拉德（James Bullard）最鷹的言論一出，揚言利率需加至最少5厘，即嚇怕投資者，美債息再抽升，道指曾瀉超過340點，其後跌幅大幅收窄，道指收跌7點，報33546點；標指跌12點，報3946點；納指跌38點或0.3%，報11144點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國有色礦業、中糧家佳康、九龍倉集團

責任編輯︰梁浩碩