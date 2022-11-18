【美股焦點｜AMZN】亞馬遜CEO︰裁員計劃將持續至2023年

▲ 【美股焦點｜AMZN】亞馬遜CEO︰裁員計畫將持續至2023年

亞馬遜 Amazon（美︰AMZN）自據報計劃裁員10000人後，亞馬遜行政總裁賈西（Andy Jassy）首次表示，裁員將持續至2023年，以適應商業環境。

亞馬遜本周開始已向部分部門通知裁員，包括設備和服務部門。除裁員外，亦向部分員工提供自願離職方案。

Andy Jassy表示，年度營運規劃流程會持續到新一年，意味隨著管理層繼續進行調整，還會進行進一步裁員，將於2023年初告知受影響的員工和部門。

他指，由於經濟仍充滿挑戰，而且過去幾年招聘步伐很快，今年的評估較為困難。

亞馬遜此前已宣布暫停招聘，以緩減員工人數增長，但為應付假期購物旺季的物流高峰，仍在招聘倉庫工人。

此前報道指，亞馬遜計劃裁減一萬名員工，包括設備組織、零售及人力資源部門，裁員人數雖然破公司歷來紀錄，但仍只佔亞馬遜全球員工的不足1%，佔企業僱員則為3%。

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責任編輯︰梁浩碩

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