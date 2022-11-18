▲ 【新股IPO】360數科3660今日起招股 一手入場費近4485元

360數科 （新上市編號︰03660） （美：QFIN）來港第二上市，今日（18日）起至11月23日招股。內地信貸平台360數科計劃發行554萬股，約一成於香港作公開發售，集資最多4.9億元，公開發售價將不超過每股88.8元，每手50股，一手入場費4484.75元。360數科預期將於11月29日掛牌。花旗及中金為保薦人。

360數科於2016年成立，為中國信貸科技平台，今年首6個月，360數科淨收入按年增長11.87%至85.03億元人民幣，公司普通股股東應佔淨利潤21.59億元人民幣，按年倒退25.41%。借款人數為530萬人，平均單筆貸款金額7707元人民幣。

所得款項約50%用於進行研發以增強其技術及信用評估能力，並開發更多樣化的技術解決方案，40%用於進一步滲透信貸科技行業及擴大用戶群體，10%用於一般公司用途及營運資金需求。

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責任編輯︰梁浩碩