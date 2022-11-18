  • 24°C
香港時間 : 20221118日 (週五) 08:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】360數科3660今日起招股　一手入場費近4485元

新股IPO 07:52 2022/11/18

分享：

分享：

【新股IPO】360數科3660今日起招股　一手入場費近4485元

360數科 （新上市編號︰03660） （美：QFIN）來港第二上市，今日（18日）起至11月23日招股。內地信貸平台360數科計劃發行554萬股，約一成於香港作公開發售，集資最多4.9億元，公開發售價將不超過每股88.8元，每手50股，一手入場費4484.75元。360數科預期將於11月29日掛牌。花旗及中金為保薦人。

360數科於2016年成立，為中國信貸科技平台，今年首6個月，360數科淨收入按年增長11.87%至85.03億元人民幣，公司普通股股東應佔淨利潤21.59億元人民幣，按年倒退25.41%。借款人數為530萬人，平均單筆貸款金額7707元人民幣。

所得款項約50%用於進行研發以增強其技術及信用評估能力，並開發更多樣化的技術解決方案，40%用於進一步滲透信貸科技行業及擴大用戶群體，10%用於一般公司用途及營運資金需求。

【新股IPO】中概股360數科通過上市聆訊　擬來港第二上市

【新股IPO】中國光伏逆變器供應商古瑞瓦特計劃集資約78億元、正尋求通過上市聆訊　最快下周招股

【新股IPO】深圳百果園第二度申請主板上市　半年純利增41%

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO 第二上市 美股

上一篇文章

【內房危機】新城發展：150億元人幣註冊額度之中期票據申請獲批

下一篇文章

【中概股】中通快遞擬轉為在港雙重主要上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴業績】402億成交掃高阿里美股　第二財季營收增3%　經調整淨利338.2億人幣勝預期、加碼150億美元回購
【阿里巴巴業績】402億成交掃高阿里美股　第二財季營收增3%　經調整淨利338.2億人幣勝預期、加碼150億美元回購
【阿里巴巴9988】阿里巴巴：不會按原計劃年底完成香港雙重主要上市　因須提交新員工持股計劃
【阿里巴巴9988】阿里巴巴：不會按原計劃年底完成香港雙重主要上市　因須提交新員工持股計劃
【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
【手遊股】動視暴雪單方面終結14年合作、網易：受影響遊戲收入佔比低　外界猜測騰訊爭「魔獸」（第三版）
【手遊股】動視暴雪單方面終結14年合作、網易：受影響遊戲收入佔比低　外界猜測騰訊爭「魔獸」（第三版）
【美股收市】儲局官員放鷹 納指跌0.3% 道指收復逾300點失地（不斷更新）
【美股收市】儲局官員放鷹 納指跌0.3% 道指收復逾300點失地（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR高港5%　夜期低位反彈666點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR高港5%　夜期低位反彈666點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款