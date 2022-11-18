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【Snapdragon峰會】高通新藍牙音訊平台　低延遲提升遊戲體驗

科技 08:33 2022/11/18

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高通在Snapdragon峰會上展示採用S5平台的耳機參考設計。（彭振濠攝）

用戶對音樂播放技術要求不斷改變，高通發表報告指，超過一半的消費者在選購無線耳機時會考慮到空間音訊（Spatial Audio)支援，近年用戶不惜花數千元選購耳機，對產品規格要求亦日高。

市場上不少耳機都採用高通（Qualcomm）芯片， 該公司近日就發布S5 Gen2 及高通S3 Gen2音訊平台，在該公司的援Snapdragon Sound 技術下，產品可以支援動態頭部追蹤的空間音訊、提供無損音樂串流，而針對漸多的手遊用戶，該技術實現手機與耳機之間的48毫秒的低延遲，提升遊戲體驗。

【Snapdragon峰會】高通披露下一代運算平台　花旗集團轉用Snapdragon電腦

高通技術公司副總裁及語音、音樂及穿戴式裝置部門總經理James Chapman表示，高通S5及S3平台的一同時提供超低功耗表現，而該平台亦是透個過藍牙提供無損音質的方案，高通亦指音響設備廠商Bose亦會採用S5平台推出產品，預計明年上市，而S5平台比S3平台更能為生產商提供客制化的設定。

另外，兩款新平台還支援第3代高通自適應主動降噪（Adaptive ANC）技術，根據入耳貼合程度和使用者外部環境進行調整，提升聆聽體驗。高通自適應主動降噪也包含自適應通透模式，內建自動語音偵測，支援流暢切換於沉浸式降噪和通透模式之間，在使用者需要聽到外界聲音時讓聲音自然通過耳機。對音訊裝置的開發者來說，更強大的主動降噪技術能幫助克服風聲、呼嘯聲和異常狀況等常見的問題。

記者：彭振濠

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