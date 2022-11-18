▲ 【阿里巴巴業績】CEO張勇：雙11購買人數下跌、人均消費增加 3因素拖累上季CMR收入下跌

內地電商巨頭阿里巴巴 （09988） 公布第二財季業績，降本增效措施見效，經調整淨利按年增19%。不過消費需求減少，壘加疫情反覆及競爭加劇，上季內地淘寶天貓平台GMV（商品交易總額）錄按年低單位數下降。

今年阿里繼續低調過「天貓雙11」，只稱內地淘寶天貓GMV與去年持平。主席兼首席執行官張勇稱，今年雙11購買人數有所下跌，但人均購買金額增加，而超過98%的88VIP 用戶，並且整體成交貢獻上升。

張勇又指，上季消費者訪問保持穩定，但是消費行為較疲軟，故消費頻次有所下降，此外局部地區因疫情而影響物流服務，不利商家經營及用戶體驗。

疫情影響發貨導致更多退貨

阿里上季中國商業收入為1354.31億元，按年跌1%，當中客戶管理（CMR）收入按年下降7%至664.97億元（人民幣，下同）。

張勇提到，上季中國商業客戶管理（CMR）跌幅高於平台GMV跌幅的原因有三，包括1）疫情影響發貨導致更多退貨；2）直播等銷售方式擁更高退貨率；3）用戶退貨越來越方便。若剔除退貨因素後，其電商實收率（Take Rate）保持穩定。

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宏觀狀況影響消費者信心 內地優化防控有助改善物流

問及今季影響退貨率以至整體電商的重要因素，張勇認為，宏觀狀況將影響企業以至消費者信心，而集團也加強保障物流，隨著內地發布20條優化防控措施，有助改善部分地區物流表現，此外商家認同直播為其中一種銷售模式的同時，阿里正在努力平衡商家成本及消費者體驗。

張勇指，各項降本增效措施初見成效，其他業務包括餓了麼、高德，Lazada、優酷等業務虧損規模顯著收窄。

順應流量結構變化推商業化產品

張勇提到，現時淘寶天貓在發現及推薦方面的用戶觀看次數佔整體比例上升，將順應流量結構變化，推出相應商業化產品。

對於疫情是否影響廣告收入結構，張勇稱，商家及廣告主對營銷預算更加謹慎，其次是對於投放回報率要求有所提升，故比起效率廣告，展示廣告投放較慎重。

張勇表示，阿里作為中國商家運營主要平台，並可以使用各種不同的工具，在疫情期間為商家尋找更高確定性，雖然商家總會傾向探索新模式或平台以獲得新流量，但最終也會考慮投資回報率。

阿里持續投資成長型業務 釋放部分子公司價值

對於阿里資本配置策略，首席財務官徐宏稱，阿里希望創造及釋放其內在價值，會集中精力繼續執行消費、雲計算和全球化三大戰略，優先考慮能夠改善集團中長期收入增長和盈利狀況的成長型業務。

徐宏強調，為了優化資本資源，阿里會繼續更嚴格篩選併購目標，將不屬於戰略範圍的投資變現，並釋放部分子公司價值。

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記者：李哲毅