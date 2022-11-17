【俄烏戰爭】IMF總裁回應波蘭遭飛彈攻擊 指俄烏戰爭為今年最重大經濟不利因素

國際貨幣基金 （IMF）總裁Kristalina Georgieva在回應波蘭領土遭到飛彈擊中一事中，表示俄烏戰爭對全球經濟來講，為今年唯一一項最重大的負面因素，而明年很大可能亦是同樣。

波蘭領土於周二（15日）遭到飛彈擊中，並造成2名平民死亡，經初步評估，可能為烏克蘭的防空系統造成。

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IMF以往曾多次發出警告，俄烏戰爭將會為全球經濟造成碎片化，並將2023年下調全球經濟成長預測至2.7%的疲軟狀態，低於今年的3.2%。



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記者：何珊如