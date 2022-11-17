  • 24°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 23:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】IMF總裁回應波蘭遭飛彈攻擊 指俄烏戰爭為今年最重大經濟不利因素

環球政經 22:25 2022/11/17

分享：

分享：

國際貨幣基金 （IMF）總裁Kristalina Georgieva在回應波蘭領土遭到飛彈擊中一事中，表示俄烏戰爭對全球經濟來講，為今年唯一一項最重大的負面因素，而明年很大可能亦是同樣。

波蘭領土於周二（15日）遭到飛彈擊中，並造成2名平民死亡，經初步評估，可能為烏克蘭的防空系統造成。

同場加映﹕【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

IMF以往曾多次發出警告，俄烏戰爭將會為全球經濟造成碎片化，並將2023年下調全球經濟成長預測至2.7%的疲軟狀態，低於今年的3.2%。

【大行報告】 再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股【見下頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：何珊如

開啟hket App，閱讀全文
戰爭 經濟 國際貨幣基金組織 波蘭 烏克蘭 經濟衰退

上一篇文章

【美股焦點】收購動視暴雪涉反競爭調查 微軟CEO稱只想為遊戲發行商製造競爭

下一篇文章

【券商點睇】看好需求恢復後龍頭快速修復 中金上調玖紙至「跑贏大市」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】淘大花園業主「2016年價」沽低層兩房戶　租客睇樓數小時即閃電入市
【有相睇】淘大花園業主「2016年價」沽低層兩房戶　租客睇樓數小時即閃電入市
【著數優惠】香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一 嚐十款精美點心+參觀+暢遊西九文化區+故宮博物館 每位低至$94
【著數優惠】香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一 嚐十款精美點心+參觀+暢遊西九文化區+故宮博物館 每位低至$94
【晶片供應】蘋果計劃於美國採購晶片 減低對亞洲生產綫依賴
【晶片供應】蘋果計劃於美國採購晶片 減低對亞洲生產綫依賴
【消費優惠】一田購物優惠日11.23開鑼 減價優惠持續至12月6日 部份貨品將以一折發售
【消費優惠】一田購物優惠日11.23開鑼 減價優惠持續至12月6日 部份貨品將以一折發售
新都城兩房價再向下突破　548萬易手創5年新低
新都城兩房價再向下突破　548萬易手創5年新低
【有相睇】屯門慈父連環入市　共FULL PAY 886.8萬助兩子上車
【有相睇】屯門慈父連環入市　共FULL PAY 886.8萬助兩子上車
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款