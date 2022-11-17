【美股焦點】收購動視暴雪涉反競爭調查 微軟CEO稱只想為遊戲發行商製造競爭

微軟（美：MSFT）在今年1月份宣布收購動視暴雪（美：ATVI）的交易，涉及690億美元，惟被歐盟以反競爭調查。微軟CEO Satya Nadella周四（17日）表示，收購動視暴雪只想為遊戲發行商製造競爭。

動視暴雪為《使命召喚》、《魔獸爭霸》以及《糖果傳奇》等熱門遊戲的美國遊戲發行商。歐盟監管機構先前表示，擔心微軟在收購動視暴雪後，將壟斷後者的控制台及PC 影音遊戲，尤其是全球成功的遊戲。

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Nadella表示，「我們總體目標為給遊戲玩家提供更多選擇，讓他們能夠在每個平台上都能玩遊戲，並為發行商帶來更多競爭。」

而提及有關歐盟的反競爭調查，他則表示：「「就像所有大型交易一樣，我認為監管機構應該仔細審查它們。」

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記者：何珊如