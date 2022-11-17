【券商點睇】看好需求恢復後龍頭快速修復 中金上調玖紙至「跑贏大市」

中金表示，考慮到壓制板塊估值風險有望緩釋，將玖龍紙業 （02689）評級上調至「跑贏行業」，目標價升至7.5港元，視自製漿產能落地等為潛在催化劑。 該行認為，對於箱板瓦楞紙行業龍頭無需過度悲觀，一來行業估值已築底，下行幅度有限，而且玖紙穩步擴產優化產品結構、並配備優質纖維提升原料自供率，該行看好需求恢復後龍頭快速修復。

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該行又指，行業當前已步入「原料為王」時代，提升纖維自給率及多品類延伸是平緩需求風險、穩定利潤率的戰略選擇。據公告截至2022上半年，玖紙擁有逾1800萬噸造紙產能；預估到2024年末造紙產能超2500萬噸，較當前存30%以上增長，未來兩年公司持續推進高端牛卡、文化紙及白卡紙佈局，且持續開發紙漿及木纖維產能。

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另外據公告截至今年上半年，公司銀團資金儲備充足，未提取銀行授信額度約673億元，同時在手現金和銀行存款約97億元。中金認為其可根據實際利率波動調整借款貨幣、實現利率最優化以控制財務費用率。

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撰文：鄭昊彤