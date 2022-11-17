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【英鎊危機】英鎊兌港元跌至9.24算　侯俊偉公布中期財政計劃　提高能源暴利稅至35%

宏觀解讀 20:41 2022/11/17

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【英鎊危機】侯俊偉公布中期財政計劃　提高能源暴利稅至35%

英國的財政預算歷經多番曲折，財相侯俊偉（Jeremy Hunt）今日終公布中期財政計劃，除一如市場預期調整薪俸稅稅階外，與能源企業相關的能源暴利稅亦由25%提升至35%，並持續至2028年，當局更會對發電廠征收45%的臨時稅。英鎊滙價在財政計劃公布後轉弱，兌美元跌0.9%，報1.1814，兌港元9.24算。

更多人需繳付45%個人所得稅

中期財政計劃將個人所得稅的最高稅率起點，由現時15萬英鎊，下降至12.514萬英鎊，意味更多人將需要承受所得稅的45%最高稅率。除向石油及天然氣公司，及發電廠征重稅外，侯俊偉亦表明將對低碳能源生產商的超額收益征收45%稅項。

此外，從2023年4月起，銀行若錄得多於1億英鎊利潤，將需要額外徵收3%稅率，意味銀行會繼續較其他企業繳付更多稅額。

至於在關浩霆（Kwasi Kwarteng）的小型預算案中提出的印花稅削減則得到保留，但只持續至2025年3月31日

明年通脹預期仍會高企

侯俊偉表示，今次財政計劃550億英鎊的整合資金當中，略低於一半來自稅收，略高於一半來自支出，預計英國淨債務將於2025至2026年年度觸頂，佔GDP的97.6%。

侯俊偉指，英國預算案辦公室（OBR）預測明年通脹為7.4%，遠高於3月預測的4%，他坦言必須繼續為壓低通脹而努力，包括作出重建公共財政的重要承諾。他預計明年英國經濟將出現1.4%的萎縮，到2024年才重回1.3%正增長，兩項數字都較早前預測為低。

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編輯：葉志偉

 

 

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財政政策 薪俸稅 侯俊偉 經濟 英鎊 通脹

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