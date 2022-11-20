【2022世界杯】 奧海城「全城開波」派對今晚展開 2米巨型足球「開波」迎揭幕戰

四年一度國際足球盛事將於今晚（20日）12時正式於卡塔爾開波，全球球迷興奮不已！信和集團商場全力打造「Goal Together全城開波」，與全港球迷一同見證每一場精彩賽事。信和集團旗下商場奧海城率先於今日下午1時舉行「全城開波」派對，與球迷熱烈慶祝，為萬眾期待的球壇盛事揭開序幕！

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出席球迷迫滿3層商場，一同揮動應援手幅、打氣用品，為開波做熱身，場面非常熱鬧。有大、小球迷穿上球衣出席，希望支持的球隊能夠獲得佳績。外籍人士知道奧海城2部430吋大電視設雙語旁述，期待與朋友前來感受現場睇波氣氛！活動邀請了歌手及藝人到場演唱及玩遊戲，更與現場人士於熱鬧的倒數聲下，一同以巨型吹氣足球「開波」，迎接東道主卡塔爾對厄瓜多爾的揭幕戰。

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信和集團商場斥資880萬元打造「Goal Together全城開波」，旗下3大商場奧海城、屯門市廣場及荃新天地將會與Now TV合作，全程免費直播64場精彩賽事、舉行一系列精彩活動及於熱門賽事即場派發打氣用品，預期為商場帶來額外10%至15%的人流。奧海城2部430吋大電視設雙語旁述，特設「OC x Now TV體驗館」大玩AR實時分析球賽；屯門市廣場全港商場最大540吋大電視以4K足本播放，特設「Beauty Me」女球迷應援專區；而荃新天地與香港西甲足球學校合作舉辦「小球員足球訓練工作坊」，提升小球員的個人技術。

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記者：張以正