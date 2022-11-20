  • 25°C
香港時間 : 20221120日 (週日) 20:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022世界杯】 奧海城「全城開波」派對今晚展開 2米巨型足球「開波」迎揭幕戰

股樓投資 19:41 2022/11/20

分享：

分享：

四年一度國際足球盛事將於今晚（20日）12時正式於卡塔爾開波，全球球迷興奮不已！信和集團商場全力打造「Goal Together全城開波」，與全港球迷一同見證每一場精彩賽事。信和集團旗下商場奧海城率先於今日下午1時舉行「全城開波」派對，與球迷熱烈慶祝，為萬眾期待的球壇盛事揭開序幕！

同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

出席球迷迫滿3層商場，一同揮動應援手幅、打氣用品，為開波做熱身，場面非常熱鬧。有大、小球迷穿上球衣出席，希望支持的球隊能夠獲得佳績。外籍人士知道奧海城2部430吋大電視設雙語旁述，期待與朋友前來感受現場睇波氣氛！活動邀請了歌手及藝人到場演唱及玩遊戲，更與現場人士於熱鬧的倒數聲下，一同以巨型吹氣足球「開波」，迎接東道主卡塔爾對厄瓜多爾的揭幕戰。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

信和集團商場斥資880萬元打造「Goal Together全城開波」，旗下3大商場奧海城、屯門市廣場及荃新天地將會與Now TV合作，全程免費直播64場精彩賽事、舉行一系列精彩活動及於熱門賽事即場派發打氣用品，預期為商場帶來額外10%至15%的人流。奧海城2部430吋大電視設雙語旁述，特設「OC x Now TV體驗館」大玩AR實時分析球賽；屯門市廣場全港商場最大540吋大電視以4K足本播放，特設「Beauty Me」女球迷應援專區；而荃新天地與香港西甲足球學校合作舉辦「小球員足球訓練工作坊」，提升小球員的個人技術。

同場加映：【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
IPO 港股

下一篇文章

【新股IPO】貴州珍酒擬明年來港上市 集資3億至4億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【聖誕大餐2022】 精選 8 大聖誕佳節自助餐 內文有獨家優惠碼 低至 67 折
【聖誕大餐2022】 精選 8 大聖誕佳節自助餐 內文有獨家優惠碼 低至 67 折
【公共交通】中國太平舉辦電車免費乘車日 11月20日請全港市民免費搭叮叮
【公共交通】中國太平舉辦電車免費乘車日 11月20日請全港市民免費搭叮叮
樂悠居兩房580萬售　原業主狠心大劈170萬
樂悠居兩房580萬售　原業主狠心大劈170萬
葵涌大廈兩房333萬元沽　年青夫婦見價錢平即入市
葵涌大廈兩房333萬元沽　年青夫婦見價錢平即入市
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
【iM定存攻略】滙豐12個月定存升至4.3厘 虛銀新客12個月5.5厘仍為最高
【iM定存攻略】滙豐12個月定存升至4.3厘 虛銀新客12個月5.5厘仍為最高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款