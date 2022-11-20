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【新股IPO】貴州珍酒擬明年來港上市 集資3億至4億美元

股樓投資 18:52 2022/11/20

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引述外電報道，中國釀酒公司貴州珍酒正計劃最快明年來港上市，擬集資約3億至4億美元。

經驗之談 熊市彈幅可達30% 邦德梁江：恒指不排除會挑戰19000點【見下頁】

同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

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據悉，公司目前正與顧問機構就潛在上市事宜洽談，由於計劃尚在初步階段，發行規模和時間等細節仍有可能調整，預期若成功在港上市，貴州珍酒將成為首家內地白酒企業於境外上市。

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記者：張以正

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