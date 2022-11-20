【新股IPO】貴州珍酒擬明年來港上市 集資3億至4億美元

引述外電報道，中國釀酒公司貴州珍酒正計劃最快明年來港上市，擬集資約3億至4億美元。

經驗之談 熊市彈幅可達30% 邦德梁江：恒指不排除會挑戰19000點【見下頁】

同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

▼ 點擊圖片放大 +6 +5



據悉，公司目前正與顧問機構就潛在上市事宜洽談，由於計劃尚在初步階段，發行規模和時間等細節仍有可能調整，預期若成功在港上市，貴州珍酒將成為首家內地白酒企業於境外上市。

同場加映：【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正