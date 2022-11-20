【新股IPO】內地信貸科技平台360數科3660招股 入場費約4485元

內地信貸科技平台360數科（新上市編號：03660）周五（18日）至周三（23日）招股，擬全球發售554萬股，當中約一成為香港公開發售，約九成為國際發售。每股招股價最高88.8元，每手50股計，一手入場費4,484.75元；下周二（29日）掛牌；聯席保薦人為花旗及中金。

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集資所得，預計將在未來3年內，使用當中約50%進行研發以增強技術及信用評估能力；約40%用於進一步滲透信貸科技行業及擴大用戶群體；約10%用於一般公司用途及營運資金需求。

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記者：張以正