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【新股IPO】內地信貸科技平台360數科3660招股 入場費約4485元

股樓投資 17:43 2022/11/20

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內地信貸科技平台360數科（新上市編號：03660）周五（18日）至周三（23日）招股，擬全球發售554萬股，當中約一成為香港公開發售，約九成為國際發售。每股招股價最高88.8元，每手50股計，一手入場費4,484.75元；下周二（29日）掛牌；聯席保薦人為花旗及中金。

經驗之談 熊市彈幅可達30% 邦德梁江：恒指不排除會挑戰19000點【見下頁】

同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

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集資所得，預計將在未來3年內，使用當中約50%進行研發以增強技術及信用評估能力；約40%用於進一步滲透信貸科技行業及擴大用戶群體；約10%用於一般公司用途及營運資金需求。

恒指第四季波幅5000點 建銀趙文利：3事件驅動後主市【見下頁】

同場加映：【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

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記者：張以正

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360數科－S（03660） IPO 港股

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