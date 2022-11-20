2022年世界杯今開鑼 同程旅行指開幕式當日「看球房」預訂飆升30倍

2022卡塔爾世界盃開鑼，同旅行大數據顯示，隨着世界盃的臨近，不少用户選擇約上親朋好友前往酒店觀賽，推動「看球房」相關住宿需求上漲。截至11月19日晚，卡塔爾世界盃開幕式當日的「看球房」預訂量較前一日增長超過30倍。

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此外，數據亦顯示世界盃「看球房」預訂量前五名城市分別為上海、長沙、武漢、西安、杭州。在預訂「看球房」的用户中，25歲以下用户佔比64%，26到45歲用户佔比31%，45歲以上用户佔比僅5%。

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同程研究院分析，不同人羣選擇「看球房」原因存在差異。年輕人開房看球，大多是和朋友們聚會，尋求更好的觀賽氛圍。而很多中年人選擇開房看球，是為了避免夜間影響家人休息。目前，同程旅行已上綫看球房專題活動，預訂影音房可享60元專屬紅包。

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記者：張以正