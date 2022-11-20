品牌搶市場份額成主導 邦德梁江：綫上爭奪綫下市場時間已過 電商行業風光不再

曾經風光的科網股難復當年勇，以電商為例，由綫上拿綫下份額的情況已漸過去，始終不可能綫下沒有商店全部在綫上，可說綫上拿綫下份額的時間已經過去。騰訊控股（00700）、阿里巴巴（09988）或美團（03690）等科網股曾經是不少基金愛股，邦德資產管理首席投資主管梁江主理的基金亦曾出現過這些股份的蹤影。

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不過一提到這個板塊，梁江直言從去年初開始基本上已不再投資這個板塊，現在只剩下一點點京東（09618），但也是進進出出。「我覺得電商往往跟消費是相關的，在整體經濟環境不好，經濟增長有限的基礎上，說消費是經濟的一部分，但消費現在都沒有升多少，所以電商又會是甚麼狀態？」

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「原本電商消費可能綫上只有一點點，主要是綫下為主，這等如後來電商把很多綫下的市場份額拿走了，你說中國消費是有增長，但只是10%的增長，其他90%是哪來的？那是因為拿了綫下實體店的市場份額，但是這些已經過去了，我覺得綫下是不可能沒有商店，全部在綫上的。我覺得已經到了綫上拿綫下市場份額的時間已經過去了，那麼你說這些電商的增長哪裏來呢？就是要靠整個消費的增長。總體而言，電商行業風光時候已經過去。」

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他再以化粧品牌來舉例，指在這個經濟大環境裏，還是有些品牌可以拿到市場份額的，如化粧品，因為可以在綫上買，也可以在綫下買，而無論透過甚麼渠道買，這些品牌都是可以拿到整個化粧品市場的份額，又如李寧是拿到體育用品市場的份額一樣。「我覺得我們更喜歡某些品牌，因為大家去買東西，你說一定要去阿里嗎？還是去京東，或是拼多多買，我覺得沒甚麼區別，買的東西都差不多，就是個渠道，但是你上去以後，買到你想買的東西，當然有些人是上來看甚麼較便宜再買，那是另外一回事了，所以最終大家是追品牌，而不是追某個電商平台。」梁江坦言電商故事已經完結，現在市場還炒這概念其實已沒甚麼長期的故事可言，大家都是在超賣，然出現技術性反彈，就是如此。

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至於騰訊他覺得遊戲業務還有些吸引力，另外則是社交網絡，但這些其實就是廣告，都是跟經濟掛鈎的，如果經濟起來的話，就會好起來，但原來的高增長期則已經過去了。美團的話亦存在挑戰，問題在於其騎手工資低，所以在提倡共同富裕的環境，公司成本自然會上升。「美團其實在國內也受到抖音很大的挑戰，最終都是要看他的商業模式有沒有護城河，有沒有一些東西是別人做不到的，或者他的東西是比別人便宜，但美團好像不是這樣，他就是一個服務商，而且又不怎麼賺錢。」

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記者：張以正