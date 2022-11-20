經驗之談 熊市彈幅可達30% 邦德梁江：恒指不排除會挑戰19000點

由於美國通脹數據低於預期，加上中國政府放寬入境限制，結果突如其來的利好消息，刺激港股造好。邦德資產管理首席投資主管梁江日前接受《iMoney》訪問時表示，根據經驗，熊市反彈的幅度可達30%，以10月低位計，恒指不排除會挑戰19000點。然而，他提醒讀者在波動市須嚴守紀律，尤其低位要敢買，高位捨得沽，「我覺得大家首先要對市場有個判斷，如果有了判斷之後，就要堅決執行。」

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每逢跌市，邦德旗下基金往往能夠取得佳績，主要靠兩大抗逆法寶，包括基金靈活運用淡倉作對冲，又通過「由下而上」的方法，尋找逆市上升的股票，觀乎邦德10月份的十大持股，基金於月內增長4.3%，而同期恒生指數下跌14.7%，以及MSCI中國指數下跌16.8%。然而，10月份基金表現最好的是在A股上市的陽光電源，此為第二大太陽能逆變器公司，市場份額接近30%，其次帶來最大貢獻的是中海油田服務（02883），由於其季度業績好於預期，邦德預計公司業績將依靠勘探恢復和長期能源安全的推動而繼續高速增長。鑑於此，本刊亦從中選出了三類值得留意的股份，分別是消費股、能源股和新能源股。

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先看消費股，基金持股榜首的正是一隻在A股上市的消費股珀萊雅化粧品，持股4%。梁江表示，他們選股首要看公司其他國家的競爭情況，「我們中國基金也有這個考慮，就是世界品牌在中國是一個甚麼樣的競爭格局，因為中國不只是中國公司在玩，所以銷售能力跟消費者的體驗，以至價格合理都很重要。」除了化粧品，梁江亦看好李寧（02331），「雖然最近李寧出了點問題，但國內體育用品企業還是有一些增長，看到Adidas在中國市場的份額跌得很厲害，有些中國本土品牌也要完蛋了，所以李寧反而可以拿到一些市場份額。」

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然而，由於李寧上月因新產品被指似日軍軍服而捲入辱華風波，導致股價大跌，梁江認為該公司在10月份也是挺艱難的，但再好的公司也有周期，不可能一路向上，所以李寧長遠來講是可以的，待事情慢慢變淡，就會恢復過來。李寧股價自高位跌下來已跌超過一半，周五收報57元，市盈率20倍出頭也不算高，「從估值來講很合理，因為這些公司不能拿來跟一些煤碳股作比較，這樣太不現實了。」

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能源股方面，邦德一直持有中國神華（01088），「首先我覺得這公司真的很便宜，派息率又高達10厘，而且這關乎到能源安全，中國希望減少碳排放，減能節排，但這件事沒那麼簡單的，中國沒有甚麼石油，也沒有甚麼燃氣，最多就是煤，如果還不去好好開發煤礦，把老百姓的煤礦都關了，然後依靠外國供應石油，再去做風電光電根本是不可能的事，因為中國如此大的國家一定要講能源安全，我覺得煤是很重要的，而且在過去幾年提出的供給側改革，把很多民營煤礦都關掉，所以中國今後要提高能源安全，就一定要提高中國對自己的煤炭生產。」他還提到由於全球煤炭價格都比較高，故中國的煤價也不可能太低。

此外，由於油價在高位徘徊，故市場對油股亦看高一綫，中海油（00883）是不少基金愛股，而偏偏梁江所揀選的卻非中海油，而是其姐妹公司中海油田服務。他的想法是，油田公司主要是看其開發的油田好不好，但油田服務公司則主要是租借設備出去，租給中國公司或歐美公司都沒有區別，都是一個資本投資。至於油價，他認為整體來講，油價都是很難掉下來，倘若油價能下來，都是因為開採得多，供應充足，而這情況自然需要更多的鑽井平台。「中海油服最近升了一些，但還是很便宜，市帳率（PB）不到一倍。」

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記者：張以正