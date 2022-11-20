恒指第四季波幅5000點 建銀趙文利：3事件驅動後主市

踏入11月港股大上大落，先一度失守15000點關口，及後又連升數日重上18000點。不過在種種不確定性的陰霾下，港股前景始終難預測，市場籠罩住悲觀情緒，不少大行相繼下調恒指走勢。建銀此前發表報告提到第四季度恒指的區間是16500至21500點，中間有足足5,000點的波幅。建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利預期高位或反彈至19500點左右，但前提是之後推出的政策能起到催化劑作用，能夠在12月份逐漸釋放出來的話，「其實對應的市盈率可能是10至11倍，這是一個比較正常的水平。至於低位，現在我覺得最悲觀可能是14500點，市場脫離基本面的情況比較嚴重，有時候會有些超預期的波動，所以現在要預測恒指也愈來愈難。」

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趙文利認為，現在這一輪港股熊市的特徵也是一個多因素，除了全球疫情的影響，地緣政治衝突，還有美國的貨幣緊縮，包括一些可以說是二戰以後最大幅度的全球政治經濟格局調整等等，可能這一次熊市的特徵也是一個多因素觸發，所以它的調整時間可能會比較長，「如果現在從2021年第一季的高位開始計，其實已經持續了20個月，調整幅度在50%以上，基本上從調整幅度來講已經比較充分，所以我覺得向下的空間應該非常有限，但是從熊市持續的時間來講，則有可能會再長一些，所以說在今後6至12個月內，如果這輪熊市能夠結束的話，已經是比較好的一個情況。當然從熊市的下行空間來講，我覺得並沒有那麼大，因為如果沒有發生系統性金融風險，恒指真正跌到12000點的可能性應該非常小。」

一、儲局鷹派高峰已過

盡管市場一遍哀鴻遍野，但趙文利卻非看得太過悲觀，並列舉三個有利港股反彈的因素。首先，是美國聯儲局鷹派高峰可能過去。「從現在到明年來看，歐美經濟衰退的風險愈來愈高，最近從美國3個月期和10年期的國債收益率出現倒掛，還有一些高頻的採購經理指數（PMI）數據變化，我們看到經濟減速的壓力其實也是比較大。其次，歐美政策失誤的風險可能會愈來愈高，包括英國之前推出的減稅政策，對金融市場的影響也比較大，隨着政權的不斷更迭，政策來來回回的變化也會比較多。另一方面，大家比較擔心美國過度加息的風險愈來愈大，如此通脹的下行速度又比較慢，所以說在高位維持時間會比較長。」

美國聯儲局公布11月議息結果，決定加息0.75厘至介乎3.75至4厘。對於美國加息看法，趙文利覺得美國加息周期應該已經進入一個中後期，在明年上半年甚至第一季就可能結束這一輪加息，「主要原因是，我們看到每一次美國加息周期進尾聲的時候，在結束加息前都會出現3月和10年的美國國債收益率倒掛，現在這個訊號又重新出現了，實際上預示着美國明年的經濟衰退壓力，或者說風險已經是非常大。」

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他認為關鍵在於聯儲局在今次議息會議結束後，對於未來貨幣政策的一個表態是進一步偏鷹派還是稍微的轉向鴿派，然而，現在市場預期是12月份的加息節奏應該會有所放緩，所以從未來的一個大概率來講，可能11月份就是這一輪對鷹派加息高峰的最後一次。「如果12月份加息幅度降至50基點，明年初進一步放寬到25基點，其實對美債息和美元的影響可能都會逐步減退，所以過往我們也看到美國結束加息周期之前的一個季度左右，美國國債收益率可能就已經見頂，今年第四季很有可能是美債息將要見頂的一個重要時間窗口，一旦美國國債收益率，包括美元最高位得到確認，那麼明年他對全球流動性環境對新興市場的拖累相對來講就會小得多，對市場也是一個比較正面的消息。」

但要留意，即使看到美國結束了加息周期，它的減息門檻也是非常高的。一方面如果經濟衰退只是比較溫和，而不是一個非常快速和深度衰退，同時沒有出現系統性的金融風險，那麼這時候美國貨幣政策出現一個180度快速急轉彎的可能性是比較小。至於從通脹前景來講，雖然通脹很可能在今年下半年已經見到最高點，但之後它的回落可能也會比較慢，所以明年大部分時間，通脹的威脅仍然存在，這方面使得聯儲局在減息方面也會比較審慎。從目前聯儲局的表態來講，他可能在高位維持利率的可能性比較大，值得市場去關注。那麼以往當美國的國債收益率，包括美國的基準利率在高位持續一段時間，特別是高於百分之四的時候，都容易觸發一些重要的系統性金融風險。

二、G20峰會緩和局勢

第二，將於11月中舉行的G20峰會也值得關注。現在中國和美國，甚至俄羅斯都在釋放一些比較積極的訊號，這幾個重要國家之間也有可能會有些談判。俄烏衝突沒有爆發核戰爭，也沒有想過動用核武器，可能普京（Vladimir Putin）已經做好了跟美國跟北約重新談判的一個準備。然後，中美雙方其實也就短期加強溝通，中美關係的改善釋放了一些比較積極的訊號。兩國外交部長、國務卿之間的互動也愈來愈多，相信G20峰會很可能會給市場帶來一些中美關係，包括國際關係緩和。

三、新政府重長效政策

第三則是12月召開的「中央經濟工作會議」。疫情和相關的防控政策確實對短期經濟產生了一些收縮效應，所以如何尋求一個更好的平衡，也是未來影響中國經濟最重要的一個方面。外界不少聲音指，待明年兩會後有新政出台或對經濟帶來轉機。不過，趙文利覺得，今年底的中央經濟工作會議將會是一個非常重要的時間窗口，「因為從全年經濟政策的一個定調來講，中央經濟工作會議的定調還是非常重要，他對明年整體經濟政策的一個方向，財政貨幣政策的一個基調，我覺得確定下來之後，實際上對明年開兩會的時候，不管政府經濟工作報告，還是各部委地方政府，未來落實經濟工作會議的指導性都比較大，所以可以重點關注一下。過去一兩年，有不少經濟政策是着眼於短期的穩經濟和跨周期調節，明年新一屆政府管理層可能更多的會去着眼一些長效的政策，除了不讓經濟出現超預期的下滑，另外更多的是在增量上推行一些長效的政策，比如說房地產市場，對於未來的統一大市場的建設，包括現代化經濟體系，所以明年有更多增量政策出來的可能性是比較大。」

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記者：張以正