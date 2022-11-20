美國加息尾聲 人民幣滙率料反彈至「7算」以上

美國加息步伐未停造就美元強勢，人民幣正面對階段性的貶值壓力。建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利表示，從中美貨幣政策來看，美國仍處於緊縮階段，中國人民銀行則在執行較寬鬆的貨幣政策，在政策分化下，中美之間的國債收益率息差便有不斷擴大的情況。不過，基於美國的加息周期已接近尾聲，中美息差亦可能見頂回落，相信人民幣的貶值壓力將得到較明顯的紓緩。更重要是，相對於一籃子貨幣，人民幣實際上已屬較強勢的貨幣。在中長期而言，不論在國際貿易，以及國際儲備貨幣的份額，人民幣國際化仍處於一個快速成長期。「在現時國際貨幣體系重新洗牌的過程中，其實人民幣獲得了一個更大的成長空間，以及較穩定的成長的份額。」他補充，對人民幣在全球貨幣體系中佔更大權重的信心還是比較強。

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展望明年中國與海外經濟，趙文利估計中國經濟有比較大機會回升至5%，但外圍陷入經濟衰退的風險很大。基於經濟走勢的差異，明年利好人民幣滙率回到較合理及穩定的區間，建銀國際料短期內美元兌人民幣的波動區間位於7至7.3之間，考慮到明年中國經濟增速加快，相信人民幣滙率將升值至「7算」以上，回到6.8至7的區間。

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記者：張以正