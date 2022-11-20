  • 27°C
香港時間 : 20221120日 (週日) 14:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國加息尾聲 人民幣滙率料反彈至「7算」以上

股樓投資 13:31 2022/11/20

分享：

分享：

美國加息步伐未停造就美元強勢，人民幣正面對階段性的貶值壓力。建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利表示，從中美貨幣政策來看，美國仍處於緊縮階段，中國人民銀行則在執行較寬鬆的貨幣政策，在政策分化下，中美之間的國債收益率息差便有不斷擴大的情況。不過，基於美國的加息周期已接近尾聲，中美息差亦可能見頂回落，相信人民幣的貶值壓力將得到較明顯的紓緩。更重要是，相對於一籃子貨幣，人民幣實際上已屬較強勢的貨幣。在中長期而言，不論在國際貿易，以及國際儲備貨幣的份額，人民幣國際化仍處於一個快速成長期。「在現時國際貨幣體系重新洗牌的過程中，其實人民幣獲得了一個更大的成長空間，以及較穩定的成長的份額。」他補充，對人民幣在全球貨幣體系中佔更大權重的信心還是比較強。

相關文章：恒指第四季波幅5000點 建銀趙文利：3事件驅動後主市【見下頁】

同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

 

    點擊圖片放大
    +14
    +13

 

展望明年中國與海外經濟，趙文利估計中國經濟有比較大機會回升至5%，但外圍陷入經濟衰退的風險很大。基於經濟走勢的差異，明年利好人民幣滙率回到較合理及穩定的區間，建銀國際料短期內美元兌人民幣的波動區間位於7至7.3之間，考慮到明年中國經濟增速加快，相信人民幣滙率將升值至「7算」以上，回到6.8至7的區間。

同場加映：【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
IPO 港股

下一篇文章

恒指第四季波幅5000點 建銀趙文利：3事件驅動後主市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

樂悠居兩房580萬售　原業主狠心大劈170萬
樂悠居兩房580萬售　原業主狠心大劈170萬
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
【iM定存攻略】滙豐12個月定存升至4.3厘 虛銀新客12個月5.5厘仍為最高
【iM定存攻略】滙豐12個月定存升至4.3厘 虛銀新客12個月5.5厘仍為最高
【聖誕大餐2022】 精選 8 大聖誕佳節自助餐 內文有獨家優惠碼 低至 67 折
【聖誕大餐2022】 精選 8 大聖誕佳節自助餐 內文有獨家優惠碼 低至 67 折
葵涌大廈兩房333萬元沽　年青夫婦見價錢平即入市
葵涌大廈兩房333萬元沽　年青夫婦見價錢平即入市
愉景新城連新裝三房戶　原業主持貨信心薄弱　減逾百萬止賺離場
愉景新城連新裝三房戶　原業主持貨信心薄弱　減逾百萬止賺離場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款