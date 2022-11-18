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【騰訊700】騰訊彈近3%、重上300關　深圳市騰訊計算機今年首獲遊戲版號《合金彈頭：覺醒》

股市 09:31 2022/11/18

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【騰訊700】深圳市騰訊計算機今年首獲遊戲版號《合金彈頭：覺醒》

騰訊 （00700） 遊戲獲得遊戲版號出現今年零的突破，《合金彈頭：覺醒》獲得國新出審[2022]1587號，ISBN 978-7-498-09822-1，直接由深圳市騰訊計算機系統公司出版及營運。

騰訊彈3%，報301元，重上300關，並創9月15日新高。

《合金彈頭：覺醒》為SNK授權遊戲，原為街機經典作品，市場亦稱為越南大作戰，騰訊移植為手機遊戲，仍為橫向的射擊動作玩法，惟未知騰訊對遊戲的收費模式。

    點擊圖片放大

騰訊關聯公司9月亦獲得版號，關聯公司南京網典科技有限公司的《健康保衛戰》於9月上榜，南京網典科技董事長為閱文集團總裁、騰訊平台與內容事業群副總裁侯曉楠，而母公司深圳市世紀凱旋科技的股東為騰訊事會主席兼首席執行官馬化騰、騰訊創始人之一張志東等。

另外，網易亦獲得1個遊戲版號，為手機遊戲《大話西遊：歸來》。

【騰訊業績】騰訊劉熾平：投資美團回報率約30%　國內遊戲營運會緊貼「監管新常態」以推動明年增長（第二版）

【互聯網監管】騰訊低開逾1%考驗300關　無視網易、騰訊遊戲版號終獲批、新聞出版署9月批出73款遊戲版號

記者：譚志偉

【ET財智Talk】ESG投資回報跑贏大市？ 工銀亞洲尹可豐Jonathan為您拆解ESG三大迷思及探討投資機遇！

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