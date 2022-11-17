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【阿里巴巴9988】阿里巴巴：不會按原計劃年底完成香港雙重主要上市　因須提交新員工持股計劃

股市 19:54 2022/11/17

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴：不會按原計劃年底完成香港雙重主要上市　因須提交新員工持股計劃

阿里巴巴 （09988） 早前7月底宣布計劃自願轉換為於香港聯交所雙重主要上市，阿里周四（17日）再發公告指，不會按原計劃在2022年底完成主要上市，將持續評估各種因素，適時向投資者提供更新。

中概股審計風波下，多間企業鋪後路回港雙重上市，阿里巴巴亦不例外。不過美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）官員早前據報提前完成首輪中概股審計，中美審計分岐似乎有所緩和。

阿里季績可看【下一頁】

香港主要上市前要制定新員工持股計劃

阿里巴巴在最新公告稱，在過去的幾個月裡，一直在為在香港主要上市做準備，期間密切關注並考慮各種因素，包括不斷變化的市場及其他外部環境。

阿里提到，在正式完成轉換香港主要上市之前，還需要制定並向股東提交審批一份新的員工持股計劃，以遵守香港新修訂的規則，而新的員工持股計劃會繼續與公司的長遠發展掛鈎並與長期股東的利益保持一致，「考慮到上述情況，我們將不會按原計劃在2022年底完成主要上市」。

阿里強調，主要轉換還未完成，並須滿足包括聯交所的相關規定等條件且視市場情況而定，將適時就主要轉換作出進一步公告。

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編輯：李哲毅

阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 美股 港股 阿里巴巴－SW（09988）

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