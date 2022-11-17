【鐘樓熊出沒】8米+2米巨型雕塑軟糖熊打卡位 即日起現身尖沙咀鐘樓及海旁 設IG濾鏡及AR功能與展品互動

領賢慈善基金由即日起（17日）於尖沙咀鐘樓旁，舉行大型戶外公共藝術展覽「TICK TOCK, TICK TOCK」，展出知名美國藝術家WhIsBe迄今最大型、高達8米的巨型雕塑軟糖熊。3層樓高的雕塑結合現代軟糖熊與古代恐龍新舊交錯，同場還有另一座背靠維港約2米高蔚藍色雕塑。展覽由即日起至明年1月1日舉行，一紅一藍雕塑結合科技元素如擴增實境（AR）及Instagram濾鏡，讓市民記住每一刻甜蜜快樂時光。

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「TICK TOCK, TICK TOCK」由領賢慈善基金主辦，邀請來自美國洛杉磯的街頭藝術家WhIsBe，特別為展覽設計8米高的雕塑軟糖熊，混合了現代軟糖熊與遠古恐龍的新舊交錯設計元素。聳立於尖沙咀鐘樓旁的雕塑採用的紅色，是WhIsBe 創作常見的標誌顏色。此外，毗鄰海濱還放置了另一座蔚藍色軟糖熊雕塑，經特殊處理的塗層表面，映照出維港波光粼粼的光影，與作品融為一體。

展覽地點位於逾百年歷史的法定古蹟尖沙咀鐘樓旁，也將時間推移與進展的元素呈現眼前。鐘樓的鐘聲總會勾起某段塵封的甜蜜記憶，例如小時候無憂無慮在碼頭搭渡輪、學生年代與朋友在鐘樓旁閒逛、戀愛時與伴侶在海邊散步。

WhIsBe 首次把軟糖熊的牌子換成LED 屏幕，並配上一個新標題「甜點部」。LED屏幕展示各式短片，包括配合鐘樓鐘聲的倒計時器。屏幕還會放映WhIsBe 為展覽創作的短片，當中軟糖熊蒞臨香港，與所有人一起創造甜美回憶。屏幕上亦展示了領賢從香港市民收集到的難忘時刻，加強公共藝術與本地社群的關係。

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WhIsBe 表示：「搗蛋軟糖熊系列伴隨著我的藝術旅程不斷演化。從城市街道上的小麥絲印作品，到在世界貿易中心的7呎雕塑裝置，這系列深受世界各地人士的喜愛和認可，成了我創作的標誌。這次的挑戰是繼2019年訪港，受到香港的景觀啓發後，如何將我的作品融入這座城市的特質之中。我很高興這次重返香港，帶來一個添置了全新數碼互動元素的再進化版軟糖熊。」

為了使參觀者進一步投入展覽，領賢特別設計了 Instagram（IG）濾鏡和擴展實境（AR）拍攝功能，好讓參觀者在跟藝術品的互動中發揮自己的創意。

IG濾鏡共設2款，第1款可把軟糖熊的頭部疊放在不多於 4 位相中人的頭上，而另1款則可為相中人添上軟糖熊耳朵的頭飾。此外，參觀者可透過AR拍攝功能來欣賞數碼版的軟糖熊，也可以帶著數碼版的軟糖熊暢遊香港各個地標。在現場尋找蔚藍色熊腳印貼紙，因為只要掃瞄上面的二維碼，便可以發現驚喜「彩蛋」。

從11月19日起的4個星期，每逢周六和周日都會免費派發氣球，非常適合有孩子的家庭和心境年輕的人。

TICK TOCK, TICK TOCK活動詳情

日期 2022年11月17日至2023年1月1日 地點 尖沙咀鐘樓旁 主辦單位 領賢慈善基金 展品 8 米（約26呎）高的紅色雕塑軟糖熊

2.2米高的蔚藍色軟糖熊 創作藝術家 WhIsBe 小遊戲 Instagram（IG）濾鏡、擴展實境（AR）拍攝功能

周末氣球免費派軟糖熊氣球（11 月19 日起四個星期，每逢周六和周日)

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責任編輯：嚴浩文