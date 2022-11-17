【新股IPO】內地最大水果零售經營商百果園第二度遞交上市申請 去年純利升3.8倍

隨着港股近日反彈，新股亦見開始出動。內地最大水果零售經營商深圳百果園實業再度遞交來港上市申請，摩根士丹利為獨家保薦人。根據其初步招股文件顯示，公司去年收入增加16.2%至102.89億元人民幣，純利升3.8倍至2.35億元人民幣。今年上半年收入按年增長7%至59.15億元人民幣，純利升40.6%至1.99億元人民幣。

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集資所得，用作改善及加強營運及供應鏈體系；用於升級IT系統及基礎建設並進一步精簡各項IT職能；用於償還部分有息銀行借款；用作營運資金及一般公司用途。

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記者：張以正