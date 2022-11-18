共和黨不乏明日之星 特朗普難阻政治野心崛起 環球社會熱點 16:26 2022/11/18 分享： 分享： 美國2024年總統大選，前總統特朗普（Donald Trump）捲土重來第三次參選。惟共和黨於中期大選的結果，反映特朗普聲勢不如以往，多位受他點名力捧的候選人慘遭滑鐵盧。有洞悉時勢的專家已留意到共和黨有明日之星，只等一個上位機會。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 買樓送Tesla新車？新西蘭樓價急瀉 樓盤廣告奇招推銷 今日 買樓送Tesla新車？新西蘭樓價急瀉 樓盤廣告奇招推銷 《劍橋詞典》公布2022年度代表詞 竟關猜字遊戲Wordle事 今日 《劍橋詞典》公布2022年度代表詞 竟關猜字遊戲Wordle事 【G20】拜登「貓紙」曝光 點坐同幾時影相都要人提 今日 【G20】拜登「貓紙」曝光 點坐同幾時影相都要人提 【COP27】協議草案不提氣候賠償細節 翻炒上屆舊目標 2022/11/17 【COP27】協議草案不提氣候賠償細節 翻炒上屆舊目標 新郎瞓棺材由親友抬入場 網民：我係新娘就取消婚禮 2022/11/17 新郎瞓棺材由親友抬入場 網民：我係新娘就取消婚禮 你可能感興趣 買樓送Tesla新車？新西蘭樓價急瀉 樓盤廣告奇招推銷 今日 08:35 買樓送Tesla新車？新西蘭樓價急瀉 樓盤廣告奇招推銷 《劍橋詞典》公布2022年度代表詞 竟關猜字遊戲Wordle事 今日 09:05 《劍橋詞典》公布2022年度代表詞 竟關猜字遊戲Wordle事 【G20】拜登「貓紙」曝光 點坐同幾時影相都要人提 今日 08:05 【G20】拜登「貓紙」曝光 點坐同幾時影相都要人提 最新專欄文章 更多 美國會暴亂 揭右翼極端主義威脅 2022/11/12 美國會暴亂 揭右翼極端主義威脅 美國右翼極端主義抬頭 有毒陰謀論腐蝕政治 2022/11/11 美國右翼極端主義抬頭 有毒陰謀論腐蝕政治 英自由黨興衰 保守黨恐重蹈覆轍 2022/11/05 英自由黨興衰 保守黨恐重蹈覆轍 英國自由黨發展興衰 保守黨恐重蹈覆轍 2022/11/04 英國自由黨發展興衰 保守黨恐重蹈覆轍 地緣政治角力 芯片競賽左右大局 2022/10/29 地緣政治角力 芯片競賽左右大局 政治 選舉 特朗普 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 美國