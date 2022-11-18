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共和黨不乏明日之星 特朗普難阻政治野心崛起

環球社會熱點 16:26 2022/11/18

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美國2024年總統大選，前總統特朗普（Donald Trump）捲土重來第三次參選。惟共和黨於中期大選的結果，反映特朗普聲勢不如以往，多位受他點名力捧的候選人慘遭滑鐵盧。有洞悉時勢的專家已留意到共和黨有明日之星，只等一個上位機會。

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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